كأس الـ”كاف”: الحسنية في مهمة “الملغومة” أمام جينيراسيون السينيغالي

يدشن فريق حسنية أكادير، مساء اليوم الجمعة، مباريات الأندية المغربية المشاركة في المنافسات القارية، وذلك عندما يستضيف فريق جينيراسيون فوت السينيغالي، في ذهاب الدور الأول من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

الفريق السوسي، سيكون مدعما بعاملي الأرض والجمهور في هذا اللقاء، بالإضافة إلى جاهزية كل عناصره الأساسية، وذلك من أجل تحقيق انتصار مهم في مباراة الذهاب يسهل عليه المهمة، في لقاء الإياب “الملغوم” في السنيغال.

الفريق السينيغالي، لن يكون “لقمة” صائغة للحسنية، خاصة وأنه تعود على مواجهة الأندية المغربية، ويعرف تماما طريقة لعبها، كما أن ظروف مباراة العودة الصعبة في السينيغال، تستوجب على أبناء “الغزالة” تحقيق انتصار مهم في مباراة اليوم.

وفي تصريحات له، قبل المواجهة، أقر عبد الرحمان الحواصلي، حارس مرمى الحسينة، بصعوبة المهمة، بحكم قلة تجربة الفريق في المنافسة وكذا بالنظر إلى قوة الفريق الخصم.

وقال الحواصلي، إن ” المباريات تزداد صعوبة مع توالي الدورات، فريق جينيراسيون فوت ليس بالخصم السهل، لقد سبق أن واجه مجموعة من الأندية المغربية، ونعرف بشكل كبير مدى خطورته لكننا جهزنا له بالشكل الكافي، ونحن مستعدون تماما لهذه المواجهة”.

وستقام هذه المباراة، على الساعة الثامنة مساءا بملعب “أدرار” الكبير، وستنقل مباشرة على قناة “الرياضية”.