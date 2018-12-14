العثماني يؤجل اجتماع أغلبيته “إلى أجل غير مسمى”

قرر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة، تأجيل اجتماعه مع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية “إلى أجل غير مسمى”، بعدما كان مقررا يوم الاثنين المقبل.

وأكدت مصادر من الأغلبية الحكومية لـ”اليوم 24” أن الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية توصلوا، صباح اليوم، برسالة من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تخبرهم بتأجيل الاجتماع، الذي كان من المقرر أن ينعقد، يوم الاثنين المقبل، من دون تحديد أجل محدد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأغلبية الحكومية كانت ستجتمع، مساء أمس الخميس، قبل أن يطلب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله تأجيل الاجتماع، ليقرر العثماني تأجيله إلى، يوم الاثنين المقبل، ثم تأجيلا ثانيا دون تحديد موعد محدد، بسبب نشاط رسمي له.

وأضافت المصادر أن الاجتماع، الذي كان يرتقب أن يجمع الأمناء العامين للأحزاب، المشكلة للائتلاف الحكومي، لم يتم إبلاغ الأمناء العامين بجدول أعماله، إلا أن عددا من القضايا الساخنة كانت ستثار فيه، وسط انقسام آراء الأغلبية في عدد من القضايا.