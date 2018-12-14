هبوط اضطراري لطائرة كانت متوجهة نحو الحسيمة في مطار مالقا ومواطنون مستاؤون من خدمات مطار الشريف الإدريسي

اضطر طاقم طائرة، قادمة من روتردام الهولندية إلى مطار الشريف الإدريسي في الحسيمة، عشية أمس الخميس، إلى الهبوط اضطراريا في مطار مالقا في إسبانيا بعد عدة محاولات بسبب الأحوال الجوية السيئة، التي تعرفها المنطقة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن المسافرين، الذين كانوا على متن الطائرة قضوا ليلتهم في إحدى الفنادق القريبة من مطار مالقا في انتظار تحسن الأحوال الجوية، لاستئناف الرحلة مجددا نحو مطار الحسيمة.

وفي السياق ذاته، عبر عدد من أفراد عائلات المسافرين عن امتعاضهم جراء الانتظار لساعات طوال في مطار الشريف الإدريسي، من دون إخبارهم بتأخير الطائرة، حيث ظلوا خارج المطار تحت الأمطار، والرياح القوية، التي عرفتها المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المواطنين يشتكون من خدمة إدارة مطار الشريف الإدريسي، حيث يمنعون من الدخول إلى بهوه، ما يضطرهم إلى انتظار عائلاتهم خارجه، في غياب أي مكان للاستراحة، يقيهم من البرد الشديد، والأمطار، خلال فترة الشتاء، ومن حر الشمس، في فترة الصيف، مطالبين بإيجاد حل، وتوفير مكان خاص لاستقبال ذويهم.