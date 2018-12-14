الكلمات المتقاطعة والسودوكو قد لا تمنعان تدهور القدرات الإدراكية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون ونشروها في دورية الطب البريطانية، أن التدريبات الذهنية عن طريق ألعاب حل الألغاز مثل الكلمات المتقاطعة والسودوكو قد لا تمنع تدهور القدرات الإدراكية بسبب تقدم العمر، رغم أن المشاركة في مثل هذه الأنشطة طوال العمر قد يعزز القدرات العقلية، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الجمعة.

وأخذ فريق البحث في الحسبان القدرات في مرحلة الطفولة عند دراسة التدهور في سنوات العمر المتأخرة عن طريق تحليل بيانات من اختبار واسع النطاق في إسكتلندا، في عام 1947، لجميع الأطفال المولودين في عام 1936.

وشارك بعضهم في دراسة طويلة الأمد تتعلق بالشيخوخة عندما بلغوا سن الرابعة والستين ثم جرى اختبارهم لنحو خمس مرات على مدى الخمسة عشر عاما التالية، وأثناء هذه الاختبارات جرى تقييم كفاءة الذاكرة وسرعة تعامل المخ مع البيانات.

ووجد فريق البحث أن القدرات المعرفية في مرحلة الطفولة ترتبط بمستويات النشاط الذهني في سن متقدمة، لا سيما الإقبال المبكر والمتواصل على أنشطة حل الألغاز والذي ارتبط بتأخير تدهور القدرات الإدراكية في الكبر، إلا أن الأداء الإدراكي تدهور لدى الجميع بمرور الوقت، ما يُشير إلى أنه من غير الممكن منع حدوثه.

وكتب فريق البحث أنه إذا بدأ التدهور من مستوى أعلى من القدرات المعرفية فمن المرجح أن يستغرق وقتا أطول حتى يصل لمستوى ملحوظ أو يعرقل كفاءة قدرات معينة.

ونقلت "رويترز" عن قائد فريق البحث من جامعة أبردين البريطانية، روجر ستاف، قوله، إن مهارات الإدراك بعد الخامسة والستين ترتبط بدرجة أكبر على ما يبدو بالقدرات الإدراكية التي كان يتمتع بها الشخص خلال سنوات الطفولة والنشاط الذهني طوال العمر.

وأضاف ستاف: "الفكرة تتعلق أكثر بما تستمتع به وتنجذب له طوال حياتك. الأذكياء يميلون للانشغال والمشاركة بدلا من العودة للمنزل وعدم فعل أي شيء".