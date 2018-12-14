جنين: تأجيل الامتحانات المقررة غدًا في الجامعة العربية الأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجلّت الجامعة العربيّة الأميركيّة في جنين الامتحانات المقرّرة، غدًا، السبت، بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة في الضفة الغربية واعتداء قطعان المستوطنين على سيارات فلسطينيّة.

وذكرت الجامعة في منشور لها على صفحتها في "فيسبوك" إن الدوام مستمرّ كالمعتاد لمن يتمكّن من الوصول إلى الجامعة.

وأمس الخميس، علّقت الجامعة دوامها في حرم رام الله للدراسات العليا، "بسبب الظروف التي تمرّ بها البلاد، وحدادًا على أرواح الشهداء".

وأعدمت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، خلال اليومين الماضيين، أربعة شبّان فلسطينيين، فيما نفّذ فلسطينيّون عمليات دهس وإطلاق نار، أبرزها في مفرق "أساف" قرب رام الله، أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين، وإصابة اثنين آخرين بجراح، وصفت إحداهما بالخطيرة.

وفي جامعة بيرزيت، قرب رام الله، شارك الطلاب في وقفة احتجاجيّة، أمس الخميس، "وفاءً للشهداء الذين سقطوا برصاص الاحتلال".

وقالت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، أمس الخميس "يأبى هذا الصباح إلا أن يأتي ممزوجا بدمائنا المسفوحة في كل بقعة على هذه الأرض التي نعشق: القدس.. نابلس.. رام الله، تتجلى أمامنا صور شهداء هذه الليلة الذين سبقونا إلى فلسطين التي عشقوها ونعشقها ليكونوا جسر عودتنا ومنارة دربنا. وليأتي جوابهم واضحا من دمائهم أن فلسطين ليست لمن يبيع ويساوم وليست لمن جفت حناجرهم استجداءً على المنابر الدولية وإنما هي لأبنائها. تستمر قافلة الشهداء معلنة اليوم علوّ ثلاث مشاعل ارتفعت فوق كل صوت معلنة استمرار ملحمة الحرية والبطولة والكرامة، ثلاثة فرسان لقنوا الاحتلال ومن والاه درسا قاسيا لن ينسوه".

وأضاف البيان "إنّ دماء هؤلاء الأبطال لهي دعوة متجددة لنا لنعود إلى وحدتنا وهويتنا، لنعود إلى فلسطين وقضيتها متمسكين بها ولا نقبل لها ذلاً ولا انكساراً تحيا بنا وفينا دوماً، فهذه الأرض أيها الكرام.. لا يحبها إلا الكرام".