انت الان تتابع حقيقة اجتماع «سينرجي» مع كتاب مسلسلات رمضان 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٣٧ م

تامر مرسي

العديد من الأنباء ترددت أمس الخميس، حول اجتماع سري عقده مسئولون في شركة "سينرجي" للإنتاج الفني، مع 13 مؤلفًا ممن يشاركون في الموسم الدرامي المقبل رمضان 2019، وذلك لإخبارهم بصعوبة الوضع المالي الحالي لسوق الإنتاج الدرامي في مصر، وتبعات ذلك من تقليل عدد الأعمال المنتجة هذا الموسم، إضافةً إلى تخفيض أجور كل العاملين بداية من نجوم الصف الأول وحتى أصغر عامل في المسلسل، وهو الأمر الذي يوجب أيضًا على كتاب السيناريو مراعاة هذا الأمر في أثناء كتابتهم الأعمال الجاري التحضير لها.

"التحرير" حاولت الوقوف على تفاصيل الاجتماع، خاصةً أنه لم تخرج بعد أي تصريحات رسمية بشأن ذلك، لذا هاتفنا غالبية كُتاب السيناريو الذين تردد أنهم شاركوا في الاجتماع، ومنهم محمد عبد المعطي، وأمين جمال، وهاني سرحان، وأيمن وتار، وباهر دويدار، إلا أن معظمهم لم يُجب، ولم نستطع الوصول إليهم. تواصلنا مع المؤلف