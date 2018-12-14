انت الان تتابع حقيقة اجتماع «سينرجي» مع كتاب مسلسلات رمضان 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٣٧ م
تامر مرسي
العديد من الأنباء ترددت أمس الخميس، حول اجتماع سري عقده مسئولون في شركة "سينرجي" للإنتاج الفني، مع 13 مؤلفًا ممن يشاركون في الموسم الدرامي المقبل رمضان 2019، وذلك لإخبارهم بصعوبة الوضع المالي الحالي لسوق الإنتاج الدرامي في مصر، وتبعات ذلك من تقليل عدد الأعمال المنتجة هذا الموسم، إضافةً إلى تخفيض أجور كل العاملين بداية من نجوم الصف الأول وحتى أصغر عامل في المسلسل، وهو الأمر الذي يوجب أيضًا على كتاب السيناريو مراعاة هذا الأمر في أثناء كتابتهم الأعمال الجاري التحضير لها.
"التحرير" حاولت الوقوف على تفاصيل الاجتماع، خاصةً أنه لم تخرج بعد أي تصريحات رسمية بشأن ذلك، لذا هاتفنا غالبية كُتاب السيناريو الذين تردد أنهم شاركوا في الاجتماع، ومنهم محمد عبد المعطي، وأمين جمال، وهاني سرحان، وأيمن وتار، وباهر دويدار، إلا أن معظمهم لم يُجب، ولم نستطع الوصول إليهم. تواصلنا مع المؤلف
"التحرير" حاولت الوقوف على تفاصيل الاجتماع، خاصةً أنه لم تخرج بعد أي تصريحات رسمية بشأن ذلك، لذا هاتفنا غالبية كُتاب السيناريو الذين تردد أنهم شاركوا في الاجتماع، ومنهم محمد عبد المعطي، وأمين جمال، وهاني سرحان، وأيمن وتار، وباهر دويدار، إلا أن معظمهم لم يُجب، ولم نستطع الوصول إليهم.
تواصلنا مع المؤلف محمد عبد المعطي، الذي أعرب عن اندهاشه من كم الاتصالات الهاتفية التي وصلته لتسأل عن الاجتماع، وقال إنه من الطبيعي الجلوس مع الشركة المنتجة للتحدث عن تفاصيل أعمالنا، وهذا يحدث كل عام، مضيفًا: "البعض يهول الأمور، وهذا أمر طبيعي، ويحدث كل رمضان أن يجتمع المنتج والمؤلف ليطلب بعض التعديلات، ويقترح أمورا معينة".
تواصلنا أيضًا مع الكاتب أيمن وتار، إلا أنه نفى وجوده مع المؤلفين باجتماع "سينرجي"، وأكد: "لم أكن موجودًا وليس لدي تفاصيل".
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