كيف ستربح الصين معركة «الذكاء الاصطناعي» مع أمريكا؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - شهدت شاشات التلفاز الصينية ظهور أول مقدم نشرة إخبارية بتقنية الذكاء الاصطناعي.. وهو ما يؤكد التقارير التي تقول إن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة في هذا المجال

"سيارات ذاتية القيادة، وأنظمة تعرف على الوجه لتعزيز الأمن، وأنظمة طبية تستطيع تشخيص السرطان أسرع من أي دكتور"، هكذا سيغير الذكاء الاصطناعي شكل الحياة في المستقبل، ففي الواقع، تشير تقديرات شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" للاستشارات المالية، إلى أن الذكاء الاصطناعي سيسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي عالميا بنحو 14%، حيث ستضيف الشركات العاملة في هذا المجال نحو 15.7 تريليون دولار للناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العقد المقبل، 7 تريليونات منها في الصين فقط، و3.7 تريليون في أمريكا الشمالية، وهو ما يشير إلى أن الصين ستهيمن عالميا على هذه الصناعة.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، عن كاي فو لي المستثمر في القطاع التكنولوجي قوله: إن "التكنولوجيا هي نفط المستقبل، والصين ستكون هي سعودية المستقبل". وأضاف أنه إذا قيمنا الأمر من ناحية الأبحاث، فالولايات المتحدة ستكون في القمة على مدى العقد المقبل، لكن إذا كانت المقارنة حول ما تحقق على أرض الواقع

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، عن كاي فو لي المستثمر في القطاع التكنولوجي قوله: إن "التكنولوجيا هي نفط المستقبل، والصين ستكون هي سعودية المستقبل". وأضاف أنه إذا قيمنا الأمر من ناحية الأبحاث، فالولايات المتحدة ستكون في القمة على مدى العقد المقبل، لكن إذا كانت المقارنة حول ما تحقق على أرض الواقع والأرباح وعدد المستخدمين، فالصين هي الأولى، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يحل محل ما بين 40% و50% من القوى العاملة في الولايات المتحدة في الخمسة عشر عاما القادمة. خطة الصين خطة الصين وصلت خطة تطوير الذكاء الاصطناعي إلى لحظة فارقة في مايو 2017، بعد هزيمة الصيني "كه تياه" أفضل لاعب في العالم في لعبة "الجو" أمام برنامج الذكاء الاصطناعي "ألفا جو" الذي صنعته شركة جوجل. بعد هذه المباراة بثلاثة أشهر، أعلنت الحكومة المركزية الصينية عن خططها الطموحة لتطوير بنيتها التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي. بعد المذيع الصيني.. متى تعلن التكنولوجيا فناء البشر؟ ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن الخطة تتكون من ثلاثة مستويات رئيسية، أولا الإلمام بكل تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بحلول 2020، ثانيا، تحقيق طفرة في هذا المجال قبل عام 2025، وأخيرا أن تصبح الصين الدولة رقم واحد في مجال الذكاء بحلول 2030. وهو ما كان واضحا في عام 2017، حيث ضخ المستثمرون الصينيون أموالا غير مسبوقة في مشاريع الذكاء الاصطناعي، مثلت 48% من إجمالي الاستثمارات العالمية في هذا المجال. وفي العام نفسه، ضخ 19 مستثمرا نحو 4.9 مليار دولار في شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، فيما جمعت نظيراتها الأمريكية 4.4 مليار دولار من 155 مستثمرا. إلا أن بعض المراقبين يرون أن هذا المجال يشهد استثمارات أكثر من حاجته، مشككين في مدى القدرة على تحقيق أرباح من الاستثمار فيه. «Oppo» تنفق 1.43 مليار دولار لتقديم هذه الابتكارات جمع البيانات جمع البيانات وتقول "سي إن بي سي": إن "الصين لديها ميزة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، تتمثل في قدرة الشركات الصينية على الاستفاضة من البيانات المتاحة لها". وصرح الصحفي والكاتب الأمريكي توماس فريدمان، بأن الصين تمكنت بنجاح من تحويل اقتصادها إلى اقتصاد لا يعتمد على الأموال النقدية، فعندما يتم الدفع مقابل كل شيء عن طريق الهاتف المحمول، فحينها بإمكانك جمع كميات هائلة من البيانات. وأضاف: "عندما تمتلك هذه المجموعة الهائلة من البيانات، حينها سيكون بإمكانك تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي عليها، ومن ثم تستطيع أن ترى أنماطا وأفكارا أكثر من أي شخص آخر". بالإضافة لذلك لا تمتلك الصين نفس قوانين الخصوصية الصارمة التي تتمتع بها بعض الدول، ما يسهل على الشركات جمع البيانات من المواطنين. غابة متحركة.. 100 مليار شجرة في العقل البشري سباق المواهب سباق المواهب وعلى الرغم من هذه المميزات التي تمنح الصين الأفضلية في مجال الذكاء الاصطناعي، فإنها لم تصبح الدولة الرائدة في هذا المجال حتى الآن. ويقول بن هاربورج، المدير في شركة "إم إس أيه"، للاستشارات المالية، إن "الولايات المتحدة لا تزال في المقدمة في هذا المجال، بسبب الشبكة الهائلة من الجامعات، التي تمتلئ بأعظم العقول في العالم، وتأتي إليها للدراسة والبحث والعمل من جميع أنحاء العالم". وأضاف أن هذه الميزة ستكون في صالح الولايات المتحدة، على مدى السنوات القليلة المقبلة على الأقل. إلا أن توماس فريدمان أشار إلى أن السباق نحو الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يتأثر بالسياسة، خاصة بسبب موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الهجرة والمهاجرين.

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