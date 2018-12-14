انت الان تتابع على غرار أوروبا.. «السترات الصفراء» تغزو إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - "السترات الصفراء" أصبحت رمزًا شائعًا على نحو متزايد في بعض دول الاتحاد الأوروبي.. وانتقلت إلى دول خارج نطاق القارة الأوروبية لتصل إلى إسرائيل

يبدو أن مصطح "السترات الصفراء" أصبح رمزا دارجًا في عدد من دول أوروبا، وذلك عندما بدأت حركة احتجاجات شعبية في الأول من مايو من العام الجاري، ثم زادت شهرتها وقوتها بحلول شهر نوفمبر من نفس العام، حيث تمكنت من إشعال فتيل المظاهرات في فرنسا والتي انتشرت بسرعة إلى بلجيكا وسويسرا وإسبانيا وهولندا، والجبل الأسود، وأخيرا بدأت تغزو شوارع إسرائيل، اعتراضا على رفع أسعار بعض السلع الغذائية والأساسيات والوقود، وهو الأمر الذي يزيد من مخاوف حكومة نتنياهو مع اقتراب الانتخابات.

البداية كانت من خلال تنظيم احتجاجات، اليوم، في تل أبيب والقدس المُحتلة، ضد رفع أسعار بعض السلع الغذائية والأساسيات التي يحتاجها الإسرائيليون، ودعا منظمو المظاهرات إلى ارتداء سترات صفراء مشابهة لتلك التي يرتديها المحتجون في فرنسا وأوروبا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية. وحمل المتظاهرون شعارات "هنا المافيا"

البداية كانت من خلال تنظيم احتجاجات، اليوم، في تل أبيب والقدس المُحتلة، ضد رفع أسعار بعض السلع الغذائية والأساسيات التي يحتاجها الإسرائيليون، ودعا منظمو المظاهرات إلى ارتداء سترات صفراء مشابهة لتلك التي يرتديها المحتجون في فرنسا وأوروبا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية. وحمل المتظاهرون شعارات "هنا المافيا" و"ما يحدث هو سرقة"، قائلين: "لن نستسلم"، "يجب تفكيك الاحتكارات بالقوة". صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلت عن بيان صدر عن منظمي الاحتجاجات، بأنه من الضروري أن نتعلم من الفرنسيين، انتهى العصر الذي كنّا فيه لطفاء.

اقرأ أيضا: قبل المظاهرة.. فرنسا توجه رسالة لـ«السترات الصفراء» وتابع: "في الأسابيع الأخيرة الماضية، شاهدنا بعض المواطنين الذين نزلوا إلى الشوارع في فرنسا، وغيرها من دول العالم، مرتدين سترات صفراء ويحدثون ضجيجًا مطالبين حكوماتهم بالاستماع إليهم، والآن جاء دورنا لفعل ذلك في إسرائيل". ومن المفترض أن تُقام الاحتجاجات بعد ظهر اليوم في بعض المراكز الحيوية في دولة الاحتلال، من بينها ميدان باريس في القدس المُحتلة وبالقرب من مراكز تجارية مشهورة في تل أبيب. فيما يقول منظمو الاحتجاجات: "سيكون الأمر أفضل رد من طلاب الجامعات والبالغين القلقين على مستقبل البلد، والعائلات التي تواجه صعوبات اقتصادية". من جانبهم، أعرب عدد كبير من السياسيين الإسرائيليين عن اهتمامهم بالاحتجاجات، بينهم يائير لابيد رئيس حزب يش عتيد ووزير المالية السابق، الذي جرى تصويره وهو يرتدي سترة صفراء ما أثار انتقادات البعض على وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا: إطارات مشتعلة وحجارة.. «السترات الصفراء» تصل الأردن كانت وزارة الكهرباء الإسرائيلية قد أعلنت مؤخرًا رفع أسعار الكهرباء بنسبة تزايدت من 6.9% إلى 8.1%، وكذلك قالت وزارة الماء: إن "أسعار خدمتها ارتفعت بنسبة 4.5% في يناير"، علاوة على ذلك، أعلن الكثير من صنّاع المواد الغذائية رفع أسعار منتجاتهم. وأوضحت الصحيفة أن هناك نحو 4000 شخص أعربوا عن دعمهم أو مشاركتهم في الاحتجاجات على الصفحة الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والوقود وبعض السلع الغذائية الضرورية مستمر وقاس. ووفقا لـ"عرب 48" فقد أدان منظمو الاحتجاجات الحكومة الإسرائيلية التي تعهدت ببذل قصارى جهدها لحل المشكلة، إلا أنهم لم يفعلوا أي شيء.

اقرأ أيضا: «السترات الصفراء» تنتصر.. ماكرون يُجري 4 إصلاحات وتابعوا "بالنسبة لمئات الآلاف من شعب إسرائيل، فإن الأخبار المتعلقة بارتفاع الأسعار تعد بمثابة صفعة على الوجه من أصغر أفراد المجتمع". في المقابل، أغلقت حكومة الاحتلال أحد الطرق التي تضم التظاهرات، كما منعت زيادة حركة المرور في تقاطع "أزريلي" الذي يتجمع عنده المحتجون، ووجدت قوات شرطة الاحتلال في هذه المناطق، وتم توجيه تعليمات إلى قائدي السيارات باستخدام طرق بديلة. يُذكر أن "السترات الصفراء" أصبحت رمزا شائعًا على نحو متزايد في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وانتقلت إلى دول خارج نطاق القارة الأوروبية على غرار دولة العراق في قارة آسيا.

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