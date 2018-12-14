انت الان تتابع 13 مليار دولار أنفقتها هواوي على الابتكار خلال 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوي ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:١٢ م

حافظت شركة هواوي العالمية على ترتيبها كثاني أكبر شركة بائعة للهواتف الذكية في العالم للمرة الثانية على التوالي خلال الربع الثالث من هذا العام، وفق البيانات التي نشرتها مؤسسة IDC لأبحاث السوق. وتتصدر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم سباق الابتكارات في قطاع صناعة الهواتف الذكية، بعد أن صعدت إلى المرتبة السادسة على مستوى العالم في مجال الأبحاث والتطوير، إذ بلغ إنفاقها في هذا المجال نحو 45 مليار دولار خلال الأعوام العشرة الماضية، منها 13.23 مليار دولار أنفقتها خلال العام الماضي وحده.

وتمكنت هواوي من اكتساب ثقة المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بإطلاقها هواتف ذكية تحمل في قلبها من الابتكارات والمزايا ما يفوق توقعاتهم، ويقدم لهم منافع عملية وتقنيات مستقبلية تحافظ على أعلى مستويات الأمان والاستقرار. ولمع نجم شركة هواوي لكونها تضع على رأس أولوياتها المحافظة على أمن عملائها وسلامتهم،