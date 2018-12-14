انت الان تتابع إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص المعدني شرق رام الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:١١ م

أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق الشديد، خلال مواجهات اندلعت في قرية المغير شرق رام الله وسط الضفة الغربية، وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال اعتدوا على عشرات المواطنين الفلسطينيين الذين أدوا صلاة الجمعة على أراضي القرية المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط نحو المصلين، ما أدى إلى إصابة شابين بجروح، إذ أمطر جنود الاحتلال المصلين بقنابل الغاز السام، ما تسبب في وقوع عشرات الإصابات بالاختناق من بينهم مسنون.

من ناحية أخرى قمعت قوات الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه جدار الضم والتوسع الجديد في منطقة أبو ليمون. وأطلق جنود الاحتلال الاسرائيلي القنابل الصوتية تجاه المشاركين في المسيرة وقاموا بتصوير المشاركين في المسيرة من فوق الأبراج العسكرية المنصوبة فوق الجدار. وشارك