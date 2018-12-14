إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص المعدني شرق رام الله

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:١١ م
أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق الشديد، خلال مواجهات اندلعت في قرية المغير شرق رام الله وسط الضفة الغربية، وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال اعتدوا على عشرات المواطنين الفلسطينيين الذين أدوا صلاة الجمعة على أراضي القرية المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط نحو المصلين، ما أدى إلى إصابة شابين بجروح، إذ أمطر جنود الاحتلال المصلين بقنابل الغاز السام، ما تسبب في وقوع عشرات الإصابات بالاختناق من بينهم مسنون.
من ناحية أخرى قمعت قوات الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه جدار الضم والتوسع الجديد في منطقة أبو ليمون. وأطلق جنود الاحتلال الاسرائيلي القنابل الصوتية تجاه المشاركين في المسيرة وقاموا بتصوير المشاركين في المسيرة من فوق الأبراج العسكرية المنصوبة فوق الجدار. وشارك
من ناحية أخرى قمعت قوات الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه جدار الضم والتوسع الجديد في منطقة أبو ليمون.
وأطلق جنود الاحتلال الاسرائيلي القنابل الصوتية تجاه المشاركين في المسيرة وقاموا بتصوير المشاركين في المسيرة من فوق الأبراج العسكرية المنصوبة فوق الجدار.
وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية، ونشطاء سلام إسرائيليين ومتضامنين أجانب وفاء للقدس وإحياء للذكرى 32 للانتفاضة الشعبية الأولى «انتفاضة الحجارة».
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.
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