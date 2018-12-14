انت الان تتابع ترامب: الديمقراطيون منافقون بشكل مُطلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٩ م

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الديمقراطيين بأنهم «منافقون بشكل مطلق»، وذلك لأنهم يقفون ضد الجدار الذي ينوي تشييده على الحدود مع المكسيك، فيما كان لهم رأي آخر في السابق، ونشر ترامب على حسابه في تويتر مقطع فيديو، تضمن كلمات سابقة للرئيس السابق باراك أوباما، ولوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون ولزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، عبروا فيها عن تأييدهم إقامة حواجز على الحدود مع المكسيك، ولهذا السبب وصف ترامب الموقف الحالي للحزب الديمقراطي «بأنه منافق»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وقال ترامب: «الديمقراطيون منافقون مطلقون، لقد ظلوا لفترة طويلة يؤيدون بناء الجدران والأسوار وكل التدابير لحماية الحدود»، لتظهر بعدها مقتطفات من خطب قديمة ألقاها أوباما وكلينتون وشومر. وتحدثت كلينتون في التسجيل، أنها صوتت مرات لا تحصى، حين كانت عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تخصيص أموال لبناء