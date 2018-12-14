الان تتابع ماي: نطالب بضمانات أوروبية إضافية لتمرير اتفاق بريكست في مجلس العموم البريطاني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات طالبت رئيسة الزراء البريطانية تيريزا ماي، بضمانات أوروبية إضافية لتمرير اتفاق بريكست في مجلس العموم البريطاني. وقالت خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي أكد ضرورة تعزيز الشراكة مع لندن بعد تنفيذ اتفاق بريكست، مشيرة إلى مواصلة العمل مع الاتحاد الأوروبي بشأن الضمانات التي يطلبها مجلس العموم البريطاني لتمرير اتفاق بريكست.

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