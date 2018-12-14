شكرا لقرائتكم صعدةـ صنعاءـ الحديدة.. مسار التحالف والشرعية لإنهاء الانقلاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شكلت العمليات العسكرية المتزامنة في محافظات صعدة والحديدة اضافة الى جبهة نهم القريبة من صنعاء ، خطة التحالف وقوات الشرعية للضغط عسكريا على ميليشيات الحوثي . وبالتوصل لاتفاق بشأن الحديدة تظل جبهات القتال الاخرى مشتعلة وصولا الى تحقيق التحالف والجيش الوطني اليمني اهداف العمليات العسكرية لاستعادة الشرعية وانهاء الانقلاب

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