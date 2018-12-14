شكرا لقرائتكم بريكست.. طلاق بين أوروبا وبريطانيا مع اتفاق معلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كيف يمكن ان نفهم البركسيت... انه كالطلاق.. أحد الزوجين يقرر الانفصال، ويتفق مع الطرف الآخر على شروط، كمصير الأبناء والممتلكات وغير ذلك.. نتعرف الى قصة طلاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي...

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