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صور.. مستقبل وطن ينجح فى إنهاء خصومة بالقاهرة ويوزع 4000 بطانية بالفيوم وبورسعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة جلسة عرفية بمدينة الشروق، لإنهاء خصومة بين عائلتى "قناوى – ضاحى"، حيث تم التوافق والصلح بين الأطراف، كما نظم الحزب حفلا لتكريم الأطفال الأيتام من ذوى الأحتياجات الخاصة بدار القدس للأيتام بمنطقة المعادى وتم توزيع الهداية عليهم.

 

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صورة من انهاء الخصومة بالقاهرة 

كما وزعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد بتوزيع 1000 بطانية على الأسر الأكثر احتياجا بدوائر أقسام "المناخ والزهور وبورفؤاد" فى إطار حملة الحزب لرفع الأعباء على المواطنين.

 

وفى ممحافظة الفيوم قام حزب مستقبل وطن بتوزيع 3000 بطانية على الأسر الأكثر احتياجاً بقرية النصارية بمركز إبشواى مدينة غطسا، فى إطار رفع الأعباء عن المواطنين.

 

فيما أقامت أمانة الحزب بمحافظة بنى سويف بإطلاق حملة للتبرع بالدم بميدان الزراعيين بمدينة بنى سويف، كما أقامت منفذ متحرك لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفظة على المواطنين بقريت تلت بمركز الفشن فى إطار رفع الأعباء عن المواطنين.

 

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جانب من توزيع البطاطين على المواطنين

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جانب من حملة التبرع بالدم 

 

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كما أجرى حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا بإجراء 8 عمليات جراحية لمرضى العيون من زرع عدسات وماء بيضاء، وتكفل الحزب بتحمل تكاليف تلك العمليات.

وفى محافظة الوادى الجديد ينظم حزب مستقبل وطن ندوة صحية للتوعية بأمراض طب الأسنان بمدرسة الفتح الابتدائى بمدينة موط ، كما ينظم الحزب مؤتمر للتوعية بالعمل النقابى والعمالى بمركز النيل للاعلام بذات المدينة.

كما ينظم الحزب احتفالا لتكريم الطلبة المتفوقين دراسيا بالإدارة التعليمية بمركز باريس، وعقد دورة تدريبية تحت عنوان "تنمية المهارات التفكيرية"، بمدرسة الخارجة الثانوية الفنية بنات وندوة للتوعية بتأثير الطلاق على المجتمع بمقر جمعية المرأة العربية مدينة الخارجية.

 

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جانب من المشاركين فى حملات التوعية 

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مستقبل وطن ينجح فى إنهاء خصومة بالقاهرة ويوزع 4000 بطانية بالفيوم وبورسعيد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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