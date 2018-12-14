البرلمان العربى يمنح رئيس الشورى السعودى جائزة فئة رؤساء البرلمانات بالتزكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة جائزة التميز البرلمانى العربي، المُنبثقة عن اللجنة التنفيذية بالإتحاد البرلمانى العربي، فى دورتها الرابعة والعشرون، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على منح رئيس مجلس الشورى السعودى عبد الله بن محمد آل الشيخ، جائزة التمييز "فئة رؤساء البرلمان" وذلك بالتزكية.

وبالنسبة للفئة الثانية ( أعضاء البرلمانات العربية)، وافقت اللجنة على منح الجائزة لثلاث نواب، وهم النائب سامى حسن سيد أحمد إدريس، عضو المجلس الوطنى السوداني، والدكتور مشيال موسى عضو مجلس النواب اللبناني، وراكان يوسف النصف، عضو مجلس الأمة الكويتي.

ومن المتوقع أن تستعرض اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، بحضور ممثلى الاتحاد البرلمانى العربي، مرشحى الفئة الثالثة (أمين عام البرلمان)، الفئة الرابعة (الباحث البرلماني).

وحسب جدول الأعمال، يشهد اليوم الجمعة أيضا، اجتماعاً للجنة الخاصة بالفريق القانونى المنبثقة عن اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلمانى العربي.

ومن المقرر، أن تفتح فاعليات الدورة 24 للجنة التنفيذية، غداً السبت، بكلمة رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد، ثم استعراض تقرير الأمين العام للاتحاد.

لجنة التميز بـ"الاتحاد البرلمانى العربي" توافق على منح رئيس الشورى السعودى جائزة فئة رؤساء البرلمانات بالتزكية.