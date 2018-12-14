شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يؤكد دعم مصر لجهود السلام فى شبه الجزيرة الكورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موون هى سانج رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، اليوم، الجمعة، على هامش زيارته لكوريا الجنوبية.



فى بداية اللقاء أعرب الدكتور عبدالعال عن سعادته بتواجده فى كوريا الجنوبية تلبية للدعوة الكريمة من رئيس الجمعية الوطنية الكورية، لتكون هذه هى الزيارة الأولى له ولرئيس برلمان مصرى إلى كوريا الجنوبية.



وأشار الدكتور عبدالعال إلى أن مصر وكوريا الجنوبية تتمتعان بعلاقات متميزة قائمة على الود والصداقة والاحترام المتبادل، وتشهد منذ فترة الكثير من التقدم على المستوى السياسى والاقتصادى، والبرلمانى، حيث زار الرئيس السيسي كوريا الجنوبية فى عام 2016، وجمعه بالرئيس الكورى لقاء آخر خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وكان الدكتور عبدالعال قد التقى امس بعدد من المسئولين الكوريين خلال هذه الزيارة، كل ذلك يأتى فى إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما.



وأكد الدكتور عبدالعال خلال اللقاء على دعم مصر لجهود السلام فى شبه الجزيرة الكورية، وجعلها منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والنووى، كما أنها تدعم جهود المصالحة بين الكوريتين، وحق كوريا الجنوبية فى العيش بسلام، وسوف تعمل مصر من خلال علاقاتها الطيبة مع الطرفين على تقريب وجهات النظر، بما يسهم فى استقرار المنطقة وإحلال السلام.



ونوه الدكتور عبدالعال إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين متميزة، وفى تطور مستمر، ويوجد عدد من الشركات الكورية العاملة والمتواجدة بقوة فى السوق المصرى، مثل شركتى LG، وسامسونج، وغيرها من الشركات الأخرى، ولكن هذه العلاقات ما تزال دون المستوى المأمول الذى يتناسب وحجم العلاقات السياسية بين البلدين، داعيا الجانب الكورى إلى زيادة الاستثمارات الكورية فى مصر، فى ضوء ما قامت به الدولة المصرية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية تضمن تعظيم فرص الاستثمار وعائداته، ونوه إلى أن فرص الاستثمار واعدة خاصة فى المشروعات التنموية الكبرى، ومشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروعات تنمية سيناء والصعيد.



كما دعا الدكتور عبدالعال إلى تشجيع حركة السياحة الكورية إلى مصر، فى ظل ما يشهده المجتمع المصرى حاليا من درجة غير مسبوقة من الأمن والأمان والاستقرار.



وأشار الدكتور عبدالعال إلى أن الإعداد للرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى فى عام 2019 يجرى منذُ اختيار مصر لهذا المنصب فى قمة الاتحاد الأفريقى فى يناير 2018، وتُعد التنمية الركيزة الأساسية لبرنامج الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، كما تسعى مصر لتعظيم النفاذ إلى الأسواق الأفريقية من خلال ما يوجد بين مصر وأفريقيا بالفعل من اتفاقيات اقتصادية، لافتا إلى أن كوريا الجنوبية تسعى هى الأخرى إلى الأسواق الأفريقية، وهو الأمر الذى يتطلب تعاون مصرى كورى فى هذا المجال وتوطين الصناعات والاستثمارات الكورية فى مصر ليسهل نفاذها إلى افريقيا بعد ذلك بما يعظم استفادة الجانبين ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة فى القارة السمراء.



من جانبه رحب رئيس الجمعية الوطنية الكورية بالدكتور عبدالعال، مُعرباً عن تقديره لهذه الزيارة، وهى الأولى له إلى كوريا الجنوبية، كما أعرب رئيس الجمعية الوطنية الكورية عن حبه لمصر، وذكر أنه سبق له زيارتها من قبل، ويرى الحضارة المصرية بمثابة الأساس للحضارتين اليونانية والإغريقية



كما أكد رئيس الجمعية الوطنية الكورية على أن كوريا الجنوبية لها علاقات استراتيجية بمصر، قائمة على الاحترام المتبادل والإيمان بمحورية الدور المصرى فى الشرق الأوسط والمنطقة، مُعرباً عن سعادته وتقديره لما تشهده مصر من استقرار داخلى، وأنه على دراية تامة بحقيقة الاوضاع فى مصر سواء اقتصادية أو سياسية وفى هذا السياق أشار رئيس البرلمان الكورى إلى أن كوريا تقف بجانب مصر فى كافة جهود الإصلاح والتنمية، واستكمل حديثه بالتأكيد على أنه سيبذل قصارى جهده لتعزيز الاستثمارات الكورية فى مصر، والتشجيع على السياحة إلى مصر، فى ظل ما تتمتع به حالياً من أمن واستقرار.



وعقب اللقاء، قام الدكتور عبدالعال بجولة فى مقر الجمعية الوطنية الكورية، تفقد خلالها القاعة الرئيسية للجلسات بالجمعية، وأثنى الدكتور عبدالعال على تصميم المبنى وما يتمتع به من فن ومعمار متميز.