في اجتماع وزاري.. العثماني يناقش إمكانيات تنزيل التنقل الكهربائي

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الحديث عن التنقل الكهربائي يأتي في سياق عام، مرتبط بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، المصادق عليها من قبل مجلس وزاري سابق برئاسة الملك محمد السادس.

واعتبر رئيس الحكومة، في اجتماع وزاري، خصص لدراسة مشروع تشجيع السيارات الخضراء، عقد اليوم الجمعة، أن تشجيع التنقل الكهربائي يحتاج إلى مناقشة دقيقة للموضوع، بمشاركة مختلف القطاعات الوزارية المعنية، كما يحتاج تحديد برامج عملية ودقيقة لتنزيل هذا المشروع على أرضية صلبة.

وأشار المتحدث ذاته إلى ضرورة إطلاق بعض الديناميكيات، المتعلقة بالتنقل الكهربائي في أفق الوصول إلى تقييم، وتصور واضحين لما في ذلك من مصلحة للبلاد، مؤكدا على أهمية اتخاذ الإجراءات الضرورية ليتجه المسلسل في مساره الصحيح.

ووعيا منه بإلزامية مواكبة التطورات، التي يعرفها العالم في مجال حماية البيئة، شدد رئيس الحكومة، على تأطير التوجه الجديد وفق رؤية مؤطرة، وبالسرعة اللازمة، التي تواكب المستجدات، التي تعرفها القطاعات المعنية.

وحضر الاجتماع المذكور، على الخصوص، مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وعبد العزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ولحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ونور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ونزهة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، ومحمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، إلى جانب مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وكذا ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية.