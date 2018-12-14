المغرب أول مستفيد من تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية والدعم يقارب 3 مليارات أورو في عام واحد

لا يزال المغرب أول المستفيدين من تمويلات الوكالة الفرنسية في المنطقة الإفريقية بمبلغ إجمالي قارب الثلاثة مليارات أورو إلى غاية شهر أكتوبر الماضي.

وقال “باسكال كولانج”، المسؤول المكلف بالمغرب في قسم إفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، أمس الخميس، في باريس، إن المغرب لا يزال أول مستفيد من تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ إجمالي بلغ 2.9 مليارات أورو في 15 أكتوبر 2018، موضحا أنه برسم عام 2017 لوحدها، منحت الوكالة الفرنسية للتنمية مبلغ 431 مليون أورو لتمويل مشاريع في المغرب.

وشدد المسؤول الفرنسي على أن بلاده، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، ستدعم، وتواكب هذه السياسة المثمرة لمصلحة جميع الأطراف، معتبرا أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تعد انتصارا لمستقبل القارة.

وتهدف استراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية برسم 2017-2021، الخاصة بالمغرب، حسب المسؤول ذاته إلى تعزيز النمو، وتثمين الرأسمال البشري، والمساهمة في جاذبية المجال الترابي، والتماسك الاجتماعي، والحد من الفوارق المجالية.