الدرك يوقف أربعينيا بعد هتكه عرض قاصر في ربيعه الـ 15 ضواحي الناظور

تمكنت عناصر الدرك الملكي في جماعة بني سيدال، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الناظور، أول أمس الأربعاء، من إيقاف مشتبه فيه، متورط في هتك عرض طفل، بعد استدراجه إلى منطقة خالية من السكان.

وحسب شهود عيان من المنطقة لـ”اليوم”24، فقد تم إخطار السلطات المعنية بعد أن شاهد مواطنون المشتبه فيه، البالغ من العمر أربعين سنة، وهو معروف لدى السكان بسوابقه العدلية، خصوصا في تهريب البشر، والاتجار في الممنوعات، بعد أن استدرج الطفل القاصر، البالغ من العمر 15 ربيعا، إلى إحدى المناطق الخالية من السكان في الجماعة المذكورة أعلاه، قبل أن يقوم بهتك عرضه.

وأضافت المصادر ذاتها أن القاصر يعاني، حاليا، آلاما حادة نتيجة الاعتداء الشنيع، الذي تعرض له من قبل المشتبه فيه، فيما ألمت بوالديه أزمة نفسية.

ويطالب والدا القاصر باتخاذ العدالة مجراها، ومعاقبة المشتبه فيه، الذي حول حياتهما إلى جحيم، جراء ما تعرض له ابنهما.

وتم وضع المشتبه فيه، بعد توقيفه، رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه في المنسوب إليه، بأمر من النيابة العامة، قبل تقديمه على أنظار العدالة المختصة، لاتخاذ المتعين في حقه.