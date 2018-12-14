بسبب الإعلام الإسباني.. ديمبيلي “غاضب” من إدارة برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، عن استياء اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، مهاجم فريق برشلونة من إدارة النادي، وذلك بعد تسريب عدد من الأنباء والأخبار، المرتبطة بسلوكاته داخل الفريق، والتي أصحبت مادة دسمة للإعلام الإسباني منذ فترة طويلة.

وحسب برنامج “التشيرينيجيتو” الإسباني، فإن ديمبيلي يعتبر أن هناك تحاملا من النادي ضده، وذلك من خلال تسريب مجموعة من الأخبار، خاصة تلك التي ترتبط بتأخيره عن الحصص التدريبية، وهو الأمر الذي يجعله غير مرتاح تماما في علاقته مع النادي، بالرغم من تألقه وسعادته للأداء الذي يبصم عليه على أرضية ملعب الـ “كامب نو”.

وأكد البرنامج نفسه، أن ديمبيلي “غاضب” من انتشار هذه الأخبار على وسائل الإعلام الإسبانية والتي تستهدف إسمه وسمعته، على “الرغم من أن هناك مجموعة من اللاعبين الآخرين الذين يتأخرون عن الحصص التدريبية، لكنهم في المقابل لا يتم تسريب ذلك لوسائل الإعلام”.