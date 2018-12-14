بعد مشاركتها في مؤتمر الهجرة بمراكش.. ميركل تخطط لزيارة جديدة إلى المغرب

بعد زيارتها للمغرب، بداية الأسبوع الجاري، في إطار المنتدى العالمي للهجرة الذي نظمته الأمم المتحدة بمراكش، ولقائها بعدد من المسؤولين المغاربة، تخطط المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لزيارة جديدة إلى المغرب.
وأوضحت مصادر لـ”اليوم 24″ أن الفريق المرافق لميركل إلى المغرب، والذي بقي في المغرب بعد مغادرة المستشارة الألمانية نحو برلين، أكد في عدد من اللقاءات عن نية ميركل العودة إلى المغرب، في إطار زيارة عمل خاصة للمملكة.
المصادر ذاتها أوضحت أن العلاقات المغربية الألمانية انتقلت، خلال الفترة الأخيرة، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما لم يكن من قبل.
يشار إلى أن ألمانيا وإسبانيا، تبعا للقاء عقد خلال الأشهر الأخيرة بين ميركل وسانشيز، تراهنان على اتفاق مع المغرب، من أجل وقف تدفقات المهاجرين من السواحل المغربية نحو الضفة الأوروبية من البحر الأبيض المتوسط، فيما فشل سانشيز، خلال زيارته الأخيرة إلى المغرب، في إبرام اتفاق واضح مع المسؤولين المغاربة في هذا الاتجاه.
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