أمن السلطة يقمع مسيرات بالخليل ونابلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عشرات الفلسطينيين، في قمع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، ظهر الجمعة، لمسيرتين في مدينتي نابلس والخليل بالضفة الغربية المحتلة، دعت إليها حركة حماس، بمناسبة الذكرى 31 لانطلاق الحركة، ونصرة لدماء 4 شهداء قتلوا برصاص الاحتلال خلال اليومين الماضيين.

وأفادت المصادر الفلسطينية، بأن عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، اعتدوا على المشاركين والمشاركات في المسيرتين، واعتقلت عددًا من المشاركين.

وذكر مصادر محلية بالخليل أن الأجهزة الأمنية قمعت المسيرة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد الحسين، واعتقلت عددًا من المشاركين.

وفي نابلس أطلقت الأجهزة الأمنية النار على المشاركين في المسيرة عقب الاعتداء عليهم بالضرب ما أدى إلى إصابة العشرات، كما اعتقلت عددًا من المشاركين.

وأشارت المصادر إلى أن أجهزة السلطة اعتقلت 10 شبان وفتاتين وصادرت هويات من المتواجدين في محيط المسجد الحسين، ومنعت الصحافيين من التغطية وقامت باحتجازهم وتفتيشهم.

ودعت حماس أمس الخميس، للنفير العام في الضفة الغربية المحتلة، في جمعة الغضب، تحت عنوان "المقاومة حق مشروع"، انتصارًا لدماء الشهداء، والتوجه لكافة نقاط التماس مع الاحتلال.

وقالت إن "الالتحام مع الاحتلال ومستوطنيه، سيكون في مختلف المناطق بالضفة، مؤكدة على أن المشاركة الفاعلة، ستوصل رسالة للاحتلال، بأن شعبنا لم ولن ينس الشهداء الكرام، وسيقف متحدًا خلف المقاومة وخيارها".

ودعت هيئة التنسيق الوطني في محافظة الخليل، إلى الإضراب، وأعلنت يوم حداد العام على أرواح الشهداء الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية.

كما دعت الهيئة في بيان لها، جماهير المحافظة إلى "الانخراط في مواجهة إجراءات الاحتلال وقواته، وتعزيز كل أشكال المقاومة الشعبية، والشروع بتشكيل لجان الحراسة في الأحياء والبلدات والقرى والمخيمات، لحماية أبناء شعبنا وممتلكاتهم من اعتداءات عصابات المستوطنين".