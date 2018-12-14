عرابة: مظاهرة قُطرية مناهضة للعنف والجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت المظاهرة القُطرية لمناهضة العنف والجريمة في المجتمع العربي، بعد ظهر اليوم الجمعة، من أمام المسجد القديم (البلدية القديمة) باتجاه ساحة السوق في مدينة عرابة البطوف.

وتقدم المظاهرة عدد من قيادات من لجنة المتابعة العليا والأحزاب والحركات السياسية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ونواب القائمة المشتركة، وشخصيات دينية واجتماعية.

ورفع المتظاهرون لافتات وأطلقوا هتافات منددة بالعنف والجريمة وتقاعس الشرطة الإسرائيلية في محاربة جرائم القتل، وأخرى داعية إلى التسامح والحوار بين أبناء المجتمع.

وجاءت هذه المظاهرة "واجبنا نتوحد ضد العنف" بمبادرة من لجنة المتابعة وبالتنسيق والتعاون مع بلدية عرابة البطوف، ضمن مجموعة من الإجراءات والنشاطات بهدف مكافحة العنف والتصدي له في المجتمع العربي، بعد سلسة من الأحداث والجرائم التي شهدناها في الأيام الأخيرة.

52 عربيا وعربية ضحايا جرائم القتل في البلاد منذ مطلع العام

يُستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالبلاد ارتفع إلى 52 ضحية بينها 12 امرأة، قتلوا في جرائم غالبيتها نفذت بإطلاق النار وطعن بالسكين منذ مطلع العام الجاري 2018.

وطال العنف عرابة البطوف حيث قُتل ابنها زيد أحمد الشيخ داود عاصلة (37 عاما) في جريمة طعن تعرض لها صباح يوم الجمعة الموافق 23.11.2018.

وكانت آخر ضحايا جرائم قتل النساء قبل مقتل إيمان عوض في عكا يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11.12.2018، يارا أيوب من قرية الجش، ومنال الفريزات من عشيرة أبو رقيق بمنطقة النقب. ومن بين الضحايا 4 نساء وفتيات من مدينة يافا: سمر خطيب، الشقيقتان حياة ونورا ملوك، وفاديا قديس.

كما تضم قائمة الضحايا كلا من زبيدة منصور وريما أبو خيط من مدينة الطيرة، رسمية طه-مصالحة من دبورية، نورا أبو صلب من قرية خشم زنة غير المعترف بها في النقب وعفاف الجرجاوي من بلدة شقيب السلام.

وأشار تقرير صدر، مؤخرا، عن مراقب الدولة ونشر في آب/ أغسطس الماضي، أن عدد قتلى جرائم إطلاق النار في المجتمع العربي وصل إلى أكثر من 1236 قتيلا منذ العام 2000.

وتبين من الإحصائيات المتوفرة أن 69 عربيا بينهم 10 نساء سقطوا ضحايا جرائم قتل في العام الماضي 2017.

وتزداد الجرائم وأعمال العنف في البلدات العربية ولا تأبه الحكومة الإسرائيلية لذلك حيث قررت، مؤخرا، تقليص مبلغ 400 مليون شيكل من ميزانية خطة محاربة الجريمة في المجتمع العربي للعام 2018.