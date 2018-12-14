الصين تعلق الرسوم على السيارات المستوردة من أميركا

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:12 مساءً, 14 ديسمبر 2018 م

المناطق وكالات

أعلنت الحكومة الصينية، الجمعة، أنها ستُعلق في الأول من كانون الثاني/يناير ولثلاثة أشهر، الرسوم الجمركية الإضافية التي فُرضت على السيارات وقطع الغيار المستوردة من الولايات المتحدة، في إطار الهدنة التجارية التي أعلنها البلدان.

وكانت بكين قد رفعت نسبة رسومها الجمركية هذا الصيف من 10 إلى 35%، ردًّا على تطبيق زيادة على رسوم جمركية فرضتها واشنطن على منتجات صينية مستوردة إلى الولايات المتحدة تبلغ قيمتها حوالي 50 مليار دولار.