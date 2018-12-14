تركيا تعلن تنفيذ غارات على مواقع حزب العمال شمالي العراق

الخليج 365/ بغداد
أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، أن سلاح جوها نفذ الليلة الماضية لأول مرة غارات على مواقع لـ"حزب العمال الكردستاني" في منطقة جبل قره جاق في شمالي العراق.
وذكر البيان أن 20 مقاتلة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة وطائرات للوقود وطائرة للإنذار المبكر، شاركت في العملية التي نفذت بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات التركية.
وشدد البيان على أن الجيش التركي اتخذ الإجراءات اللازمة لتجنيب المدنيين والبيئة أي ضرر جراء العملية.
أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، أن سلاح جوها نفذ الليلة الماضية لأول مرة غارات على مواقع لـ"حزب العمال الكردستاني" في منطقة جبل قره جاق في شمالي العراق.
وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن غارات الليلة الماضية دمرت أكثر من 30 هدفا لـ"حزب العمال" الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، في سنجار وجبل قره جاق الواقع على بعد نحو 106 كلم عن الحدود التركية.
وذكر البيان أن 20 مقاتلة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة وطائرات للوقود وطائرة للإنذار المبكر، شاركت في العملية التي نفذت بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات التركية.
وشدد البيان على أن الجيش التركي اتخذ الإجراءات اللازمة لتجنيب المدنيين والبيئة أي ضرر جراء العملية.
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