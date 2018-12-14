انت الان تتابع 27 مليار جنيه مكاسب البورصة خلال الأسبوع الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوي ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠١ م

أظهر التقرير الأسبوعي للبورصة، تحقيق الرأسمال السوقي للبورصة أرباحا بنحو 27.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 740.181 مليار جنيه بنسبة نمو 3.8% عن الأسبوع السابق له. حيث ارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي EGX30 من 439.933 مليار جنيه إلى 459.709 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 4.5%. كما شهد رأس مال مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا من 167.250 مليار جنيه إلى 174.493 مليار جنيه بنسبة نمو 4.3%، وصعد رأس مال المؤشر الأوسع نطاقا من 607.183 مليار جنيه إلى 634.202 مليار جنيه بنسبة نمو 4.4%.

وقدرت قيمة التداول على إجمالي السندات بنحو 1007 ملايين جنيه خلال الأسبوع المنتهي بإجمالي حجم التعامل على السندات بنحو 1024 سندا تقريبا. واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 64.27 % من إجمالي تعاملات السوق، والمستثمرون الأجانب غير العرب على 24.91% والعرب على 10.82 %، بعد استبعاد الصفقات. اقرأ أيضًا: