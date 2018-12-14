27 مليار جنيه مكاسب البورصة خلال الأسبوع الماضي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوي ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠١ م
أظهر التقرير الأسبوعي للبورصة، تحقيق الرأسمال السوقي للبورصة أرباحا بنحو 27.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 740.181 مليار جنيه بنسبة نمو 3.8% عن الأسبوع السابق له. حيث ارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي EGX30 من 439.933 مليار جنيه إلى 459.709 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 4.5%. كما شهد رأس مال مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا من 167.250 مليار جنيه إلى 174.493 مليار جنيه بنسبة نمو 4.3%، وصعد رأس مال المؤشر الأوسع نطاقا من 607.183 مليار جنيه إلى 634.202 مليار جنيه بنسبة نمو 4.4%.
وقدرت قيمة التداول على إجمالي السندات بنحو 1007 ملايين جنيه خلال الأسبوع المنتهي بإجمالي حجم التعامل على السندات بنحو 1024 سندا تقريبا. واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 64.27 % من إجمالي تعاملات السوق، والمستثمرون الأجانب غير العرب على 24.91% والعرب على 10.82 %، بعد استبعاد الصفقات. اقرأ أيضًا:
وقدرت قيمة التداول على إجمالي السندات بنحو 1007 ملايين جنيه خلال الأسبوع المنتهي بإجمالي حجم التعامل على السندات بنحو 1024 سندا تقريبا.
واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 64.27 % من إجمالي تعاملات السوق، والمستثمرون الأجانب غير العرب على 24.91% والعرب على 10.82 %، بعد استبعاد الصفقات.
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ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 284.86 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 250.97 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
وخلص التقرير إلى القول، إن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغت 1.007 مليار جنيه، وإجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 1.024 ألف سند.
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