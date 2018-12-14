انت الان تتابع الهضبة لأول مرة في السعودية..والتذكرة بـ10 آلاف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٤٤ م
عمرو دياب
يحيي الفنان عمرو دياب، مساء اليوم، حفله الأول في المملكة العربية السعودية، في اليوم الثاني من فعاليات بطولة "فورمولا إي"، المقامة في منطقة الدرعية العريقة والمدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، بالعاصمة الرياض، إضافة إلى فرقة "بلاك آيد بيز"، ومن المنتظر أن يُحيي حفل الختام، بعد انتهاء السباق غدّا في 15 ديسمبر، كل من ديفيد جيتا وفرقة "ون ريبابليك". وتتراوح أسعار تذاكر حفل الهضبة بين ألف ريال سعودي، و10 آلاف ريال (أي ما يقرب من 50 ألف جنيه مصري).
ويعد "سباق الفورمولا - إي الدرعية) الذي تستضيفه السعودية، الحدث الرياضي الأول من نوعه في الشرق الأوسط والوطن العربي بشكل خاص، على الرغم من إقامته من قبل في مدن مثل: نيويورك وهونج كونج وبرلين. ويحيي عدد من النجوم حفلات موسيقية إلى جانب "الهضبة"، من بينهم النجم الإسباني الشهير إنريكي إجلاسيس. يشار إلى
ويعد "سباق الفورمولا - إي الدرعية) الذي تستضيفه السعودية، الحدث الرياضي الأول من نوعه في الشرق الأوسط والوطن العربي بشكل خاص، على الرغم من إقامته من قبل في مدن مثل: نيويورك وهونج كونج وبرلين.
ويحيي عدد من النجوم حفلات موسيقية إلى جانب "الهضبة"، من بينهم النجم الإسباني الشهير إنريكي إجلاسيس.
يشار إلى أن عمرو دياب متزوج من السعودية زينة عاشور، منذ عام 1994، وأنجب منها أبناءه "جانا، كنزي، عبد الله".
ومن المقرر أن يحيي الهضبة عمرو دياب حفل رأس السنة بصحبة الفنانة ميريام فارس، يوم 31 ديسمبر الجاري، بممشي الواجهة البحرية بجزيرة المارية في مدينة أبو ظبي الإماراتية.
يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية "كل حياتي"، الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا خلال الفترة القليلة الماضية، من إنتاج شركته "ناي".
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