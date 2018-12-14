انت الان تتابع أول سائقة ميكروباص بالصعيد: عايزة أقابل الرئيس (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تتكبد معاناة كبيرة في عملها سائقة ميكروباص وتعرضها للعديد من المضايقات والمتاعب في ظل العادات والتقاليد الصعيدية.. تعمل منذ 6 سنوات لتنفق على أسرتها المكونة من 5 أفراد

قرابة الـ6 سنوات اضطرت الظروف "سناء غريب" صاحبة الـ52 عامًا، ابنة مركز قنا، امتهان القيادة، وأصبحت أول "سائقة ميكروباص" بمحافظة الصعيد، وبعد تلك المدة التي قضتها في عملها، طالبت مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه خلال تفقده المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بسيدة تعمل على سيارة أجرة "ميكروباص" في أثناء مرورها على الطريق، وكشفت أنها تعمل سائقة على خط سير "قنا - إسنا"، وتقدمت بطلب لمحافظ الإقليم لتغيير خط سيرها "قنا - نجع حمادي".

قالت السيدة إنها تتمنى مقابلة الرئيس السيسي، لتتحدث معه عن شكواها خلال عملها سائقة ميكروباص في العديد من خطوط السير، مضيفة: "نفسي أقابل رئيس الجمهورية واحكيله معاناتي". وأضافت أول سائقة ميكروباص بالصعيد، أن رئيس الجمهورية يثمن دور المرأة ومعاناتها، فضلًا عن عملها خاصةً إن كانت تتكبد معاناة كبيرة في

قالت السيدة إنها تتمنى مقابلة الرئيس السيسي، لتتحدث معه عن شكواها خلال عملها سائقة ميكروباص في العديد من خطوط السير، مضيفة: "نفسي أقابل رئيس الجمهورية واحكيله معاناتي". وأضافت أول سائقة ميكروباص بالصعيد، أن رئيس الجمهورية يثمن دور المرأة ومعاناتها، فضلًا عن عملها خاصةً إن كانت تتكبد معاناة كبيرة في إحدى المهن الصعبة، مثلما يحدث معها في عملها كسائقة وتعرضها للعديد من المضايقات والمتاعب في ظل العادات والتقاليد الصعيدية. وأوضحت أنها عملت سائقة، لكي تواجه الصعوبات المادية في حياتها، وتقدر أن تعيش دون أن تطلب من أحد يد العون، حيث إنها تعمل سائقة منذ 6 سنوات، لتنفق على أسرتها المكونة من 5 أفراد. وذكرت سائقة الميكروباص أنها لجأت لهذه المهنة بسبب ما تعرضت له من ضائقة مادية صعبة، أثرت على حياتها وحياة أسرتها البالغة 4 أفراد، وبدأت بشراء سيارة عن طريق التقسيط من أحد معارض السيارات في محافظة قنا، واتفقت معهم على سداد ما يقرب من 2000 جنيه بشكل شهري لمدة 4 سنوات وتمكنت من سداد الأقساط. وأفادت "سناء" أنها منذ بداية عملها في موقف "قنا - نجع حمادي" لم تستقر في موقف نجع حمادي بسبب رفضها لـ"المبيت" داخل مجمع مواقف نجع حمادي حتى يأتي دورها في العمل وتقوم بالعمل "قنا - نجع حمادي" فقط، مشيرة إلى أنها تتحمل معاناة المواطنين بشكل يومي ونظراتهم إليها، لكنها شددت على أنها لن تتوقف عن العمل لأنه مصدر رزقها الوحيد الذي تنفق من خلاله على أسرتها. "نحمده" تتحدث عن الرئيس "نحمده" تتحدث عن الرئيس كشفت نحمده، سائقة الميكروباص، التي قابلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أثناء تفقده أعمال العاصمة الإدارية الجديدة، قائلة: "باعمل على الميكروباص منذ 7 سنوات على خط الشروق ومدينتي السلام والمستقبل، وقابلت الرئيس السيسى بالصدفةً". وأضافت نحمده فى لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنها كانت خارجة من مدينة الشروق لكى تبحث عن قوت يومها بالميكروباص، وقابلت موكب الرئيس صدفةً ولم تكن تعرف أنه يسير على الطريق، متابعة: "أنا رخصي مسحوبة من سنتين، وماشية بوصل، وكنت طالعة الكوبرى وببص ورايا فوجئت بموكب كبير جدًا لأحد المسؤولين، ووقفت على جانب الطريق لحين مرور الموكب، ووجدت عددا من الضباط قادمين عليا وعدد من الكاميرات تصورنى والرئيس عبد الفتاح السيسى". وأردفت: "أنا عرضت على الرئيس إنى أنزله، ولكنه قالى لأ خليكى، ده أنا اللى هاجيلك"، مؤكدة: "أنا ماكنش طموحى كبير ولكن اللى حصل إمبارح ده كرم كبير من ربنا، وماكنتش متوقعة إن الرئيس هيشغل باله بيا". وأوضح الرئيس أن المرأة المصرية تتميز بالعزة والحياء والكرامة، وهى التى تشقى وتتعب وتحافظ على البيت، وتمنى من الله أن يحفظ السيدة "نحمده" وأن يحفظ أبناءها وسيارتها الجديدة، وقال: «مبروك عليكى السيارة بعد صبر» 3 سنوات. وقال إن الإعلام يقدم فى بعض الأحيان صورة غير واقعية للفئات العاملة بمصر، وقد يحدث ذلك بصورة غير مقصودة، مؤكدًا أنه يقابل الكثير من العمال وفى كل مرة يعبرون عن سعادتهم ورضائهم، ولم يصادف أن اشتكى أحد منهم، وطالب المصريين بالتحلى بالمروءة والتقدير والشهامة تجاه المرأة، موضحًا أن المصريين يتمتعون بالفعل بتلك الصفات.

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