حملات مكبرة تداهم بؤر الإجرام والسلاح بعدة محافظات

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - استهداف 60 بؤرة إجرامية وضبط: 1121 قطعة سلاح نارى و1735 سلاحا أبيض و1157 قضية مخدرات و41 تشكيلا عصابيا و250 كيلو حشيش و1261 متهما.. وإعادة 40 سيارة

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، حملات مكبرة مدعومة بكل العناصر الأمنية لاستهداف البؤر الإجرامية وأوكار بيع المخدرات والأسلحة النارية، وإحكام السيطرة الأمنية، وأماكن إخفاء المسروقات، والعناصر شديدة الخطورة والهاربة على مستوى الجمهورية. استهدفت الحملات التي جاءت بناء على تعليمات وزير الداخلية، وإشراف قطاع الأمن العام، 60 بؤرة إجرامية، ونجحت الحملات التي انطلقت خلال أسبوع في الفترة من (4/12/2018 حتى 10/12/2018) فى ضبط 1121 قطعة سلاح نارى، و1735 سلاحا أبيض، و1157 قضية مخدرات، و41 تشكيلا عصابيا، وإعادة 40 سيارة مُبلغ بسرقتها خلال أسبوع.

وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال استهداف البؤر الإجرامية.. تم استهداف (60) بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن "الدقهلية، دمياط، بورسعيد" ضبط خلالها (715 متهما). ضبط (16 قطعة سلاح نارى، ضبط 14 قضية اتجار بالمواد المخدرة، تنفيذ 4095 حكما قضائيا متنوعا، وكذا تنفيذ 36 قرار

وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال استهداف البؤر الإجرامية.. تم استهداف (60) بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن "الدقهلية، دمياط، بورسعيد" ضبط خلالها (715 متهما). ضبط (16 قطعة سلاح نارى، ضبط 14 قضية اتجار بالمواد المخدرة، تنفيذ 4095 حكما قضائيا متنوعا، وكذا تنفيذ 36 قرار إزالة، ضبط 639 قضية متنوعة). فى مجال ضبط الأسلحة النارية غير المرخصة والأسلحة البيضاء وورش تصنيعها تم ضبط (1121 قطعة سلاح نارى.. عبارة عن: رشاش، 96 بندقية آلية، 243 بندقية، 98 طبنجة، 683 فرد محلى، 2316 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، 1735 قطعة سلاح أبيض، ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، ضُبط بها الآتى: (بندقية خرطوش، 3 طبنجات، فرد محلى الصنع، العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع). وفى مجال ضبط قضايا الاتجار فى المواد المخدرة تم ضبط (1157 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1261 متهما.. وبحوزتهم الآتى: كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 152,917 كيلوجرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت (250,346 كيلوجرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (10,435 كيلوجرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (422 جراما)، كمية من مخدر الفودو وزنت (3,177 كيلو جرام). كمية من مخدر الإستروكس وزنت (10,390 كيلوجرام ، عدد 85082 قرصا مخدرا مختلف الأنواع). فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدة أحكام قضائية على النحو التالى: (1974 حكا جنائيا، 160346 حكم حبس جزئى ومستأنف، 242886 حكم غرامة، 57839 حكم مخالفة)، فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط (41) تشكيلاً عصابياً ضموا 114 متهما، ارتكبوا 220 حادث سرقة متنوعا. فى مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها تم ضبط (40) سيارة مُبلغ بسرقتها. وفى مجال كشف غموض حوادث الجنايات الهامة تم كشف غموض 48 حادث: (قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد)، تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (63) متهما. فى مجال القضايا المتنوعة تمكنت الحملات من ضبط (317 قضية أحداث، 14667 مخالفة مرافق متنوعة، 287235 مخالفة مرورية متنوعة، 6408 قضايا تموينية متنوعة، ضبط خلالها: 11455 أسطوانة بوتاجاز، 22376250 لتر مواد بترولية، 960,997 طن دقيق، وسلع تموينية مدعمة، وسلع غير صالحة للاستهلاك). كما تم ضبط (65112 جنحة سرقة تيار كهربائى، 142 مخالفة شروط التعاقد)، وتحصيل قيمة الغرامات المقررة فى (63447 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفة شروط التعاقد)، وتنفيذ (4936) حكم حبس جزئى. ونجحت الحملات الأمنية في كشف 258 حالة تهرب ضريبى شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، وكذا كشف 60 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط (552) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، ضبط 31 قضية أموال عامة متنوعة، ضبط (2662) قضية متنوعة فى مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى (عدد 4 تشكيلات عصابية). وتمكنت من ضبط 406 قضايا فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، ضبط 372 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، 1292 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 247 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف، 232 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية.

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