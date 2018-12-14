انت الان تتابع إصابة 3 سيدات في حادث طعن بـ«نورنبرج» الألمانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٦ م

أعلنت الإذاعة الألمانية، اليوم الجمعة، أن شخص طعن ثلاث سيدات في مدينة نورنبرج الألمانية وفر هاربا، وطبقا لتقارير إعلامية فإن الرجل المجهول سدد طعنة لامرأة 56 عاما في الجزء العلوي لجسدها، كما تعرضت سيدة أخرى 26 عاما كانت متوجهة إلى منزلها للطعن، وبعد ذلك بفترة قصيرة طعنت امرأة أخرى 34 عاما، حيث أصيبت الضحيتان الأخيرتان بجروح خطيرة، وخضعتا لجراحات طارئة، من جهتها، قالت متحدثة باسم الشرطة، إن هاتين المرأتين ما زالتا في حالة حرجة، مستبعدة حتى الآن أن يكون العمل إرهابيا.

وقالت الشرطة، إنه ليس من المستبعد أن الاعتداءات التي وقعت في شوارع قريبة من بعضها البعض في حي سانت يوهانيس بالمدينة ارتكبها شخص واحد، مشيرة إلى أن لجنة تحقيقات مختصة بجرائم القتل بدأت التحقيق في الوقائع، إذ شنت الشرطة حملة للبحث عن الجاني أو الجناة بالاستعانة بكلاب بوليسية ومروحيات، إلا أنها لم تتوصل