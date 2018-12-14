فوائد زيت الشاي للبشرة.. علاج حب الشباب والجروح

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - زيت شجرة الشاي يمكن أن يساعد في تلطيف البشرة الجافة عن طريق الحد من الحكة والتهيج.. كما ثبت أنه أكثر فعالية من كريمات أكسيد الزنك في علاج الإكزيما

زيت شجرة الشاي بديل للعلاجات التقليدية، حيث يمكن استخدامه لعلاج الحالات والأعراض التي تؤثر على الجلد والأظافر والشعر، كما أنه مزيل للروائح أو طارد للحشرات أو يمكن استخدامه كغسول للفم، وهذا الزيت فعال في تعزيز صحة الجلد عن طريق التهدئة والشفاء من المشكلات الجلدية، ولكن قبل استخدام زيت شجرة الشاي، قومي بعمل اختبار للتأكد من أن بشرتك لا تتفاعل معه، وإذا كان لا يسبب مشكلات للبشرة والجلد عموما، فعليكِ معرفة فوائده لصحة الجلد، حسبما ذكرها موقع Healthline.

1- علاج جفاف الجلد والإكزيما زيت شجرة الشاي يمكن أن يساعد في تلطيف البشرة الجافة عن طريق الحد من الحكة والتهيج، كما ثبت أنه أكثر فعالية من كريمات أكسيد الزنك في علاج الإكزيما، لذا اخلطي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى كمية قليلة من المرطب أو زيت الزيتون، ثم ضعي هذا المزيج على المناطق المصابة مباشرة

1- علاج جفاف الجلد والإكزيما

زيت شجرة الشاي يمكن أن يساعد في تلطيف البشرة الجافة عن طريق الحد من الحكة والتهيج، كما ثبت أنه أكثر فعالية من كريمات أكسيد الزنك في علاج الإكزيما، لذا اخلطي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى كمية قليلة من المرطب أو زيت الزيتون، ثم ضعي هذا المزيج على المناطق المصابة مباشرة بعد الخروج من الحمام وعلى الأقل مرة كل يوم، وهناك دراسة تقول إن الاستحمام بالماء الدافيء فعال ضد الأكزيما.2- مكافحة البشرة الدهنية

يمكن أن تسهم الخصائص المطهرة لزيت شجرة الشاي في قدرته على مكافحة البشرة الدهنية، حيث كشفت دراسة صغيرة عام 2016 أن المشاركين الذين استخدموا واقيا من الشمس يحتوي على زيت شجرة الشاي لمدة 30 يومًا أظهروا تحسنًا، ويمكنك خلط بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى مرطبك أو كريم الحماية من أشعة الشمس.. يهمك أن تعرفي طرق تخلصك من حبوب البشرة الدهنية.3- حكة في الجلد

الخصائص المضادة للالتهابات في زيت شجرة الشاي تجعلها مفيدة في تخفيف الانزعاج من حكة الجلد، فهو يهدئ البشرة ويمكن أن يساعد أيضًا في علاج العدوى التي تسبب حكة في الجلد، كما كشفت دراسة أن زيت شجرة الشاي كان فعالا في الحد من الحكة عندما تم استخدام مرهم يحتوي على 5% من زيت شجرة الشاي، لذا اخلطي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى مرطب وقومي بوضعها على بشرتك عدة مرات في اليوم.. اقرئي أيضا: الجديري المائي والهربس.. الوقاية والعلاج.4- تقليل الالتهابات

يساعد التأثير المضاد للالتهابات لزيت شجرة الشاي على تهدئة وتخفيف البشرة المتهيجة، كما يساعد على تقليل الاحمرار والتورم، وقبل وضع زيت شجرة الشاي مباشرة على الجلد يمكنك تخفيفه بزيت آخر أو إضافته إلى مرطب ووضعه عدة مرات على المنطقة المصابة.5- علاح العدوى والشفاء من الجروح

الخصائص المضادة للبكتيريا من زيت شجرة الشاي تجعل منه معالجا جيدا للجروح، ويمكنك إضافة قطرة واحدة من زيت شجرة الشاي مع كريم خاص بالجروح وضعيها مرتين.6- علاج حب الشباب

زيت شجرة الشاي خيار شعبي لعلاج حب الشباب بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضاد للميكروبات، ويساعد على منع وتخفيف ندوب حب الشباب، ويترك لك بشرة ناعمة.. اعرفي 7 علاجات منزلية تخلصك من حب الشباب من هنا.7- الصدفية

تشير الأبحاث إلى أن زيت شجرة الشاي قد يكون مفيدا في علاج أعراض الصدفية، مثل العدوى والالتهاب، مع تقوية المناعة، ويمكنك إضافة قطرتين من زيت شجرة الشاي إلى كمية صغيرة من زيت الزيتون، ثم ضعيه برفق على المنطقة المصابة عدة مرات في اليوم.. اقرئي أيضا: هذه الأطعمة تخلصك من الصدفية.8- علاج مشكلات الحلاقة

في بعض الأحيان يصاب زوجك بالجروح الناتجة عن الحلاقة أو تصابين بمشكلات في أثناء قيامك بشيفينج، وفي تلك الحالة وضع قطرات من زيت شجرة الشاي يخفف من الجروح والالتهابات، وتشعرين بانتعاش فور قيامك بذلك. زيت شجرة الشاي يمكن أن يساعد في تلطيف البشرة الجافة عن طريق الحد من الحكة والتهيج، كما ثبت أنه أكثر فعالية من كريمات أكسيد الزنك في علاج الإكزيما، لذا اخلطي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى كمية قليلة من المرطب أو زيت الزيتون، ثم ضعي هذا المزيج على المناطق المصابة مباشرة بعد الخروج من الحمام وعلى الأقل مرة كل يوم، وهناك دراسة تقول إن الاستحمام بالماء الدافيء فعال ضد الأكزيما.يمكن أن تسهم الخصائص المطهرة لزيت شجرة الشاي في قدرته على مكافحة البشرة الدهنية، حيث كشفت دراسة صغيرة عام 2016 أن المشاركين الذين استخدموا واقيا من الشمس يحتوي على زيت شجرة الشاي لمدة 30 يومًا أظهروا تحسنًا، ويمكنك خلط بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى مرطبك أو كريم الحماية من أشعة الشمس.. يهمك أن تعرفي طرق تخلصك من حبوب البشرة الدهنية.الخصائص المضادة للالتهابات في زيت شجرة الشاي تجعلها مفيدة في تخفيف الانزعاج من حكة الجلد، فهو يهدئ البشرة ويمكن أن يساعد أيضًا في علاج العدوى التي تسبب حكة في الجلد، كما كشفت دراسة أن زيت شجرة الشاي كان فعالا في الحد من الحكة عندما تم استخدام مرهم يحتوي على 5% من زيت شجرة الشاي، لذا اخلطي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى مرطب وقومي بوضعها على بشرتك عدة مرات في اليوم.. اقرئي أيضا: الجديري المائي والهربس.. الوقاية والعلاج.يساعد التأثير المضاد للالتهابات لزيت شجرة الشاي على تهدئة وتخفيف البشرة المتهيجة، كما يساعد على تقليل الاحمرار والتورم، وقبل وضع زيت شجرة الشاي مباشرة على الجلد يمكنك تخفيفه بزيت آخر أو إضافته إلى مرطب ووضعه عدة مرات على المنطقة المصابة.الخصائص المضادة للبكتيريا من زيت شجرة الشاي تجعل منه معالجا جيدا للجروح، ويمكنك إضافة قطرة واحدة من زيت شجرة الشاي مع كريم خاص بالجروح وضعيها مرتين.زيت شجرة الشاي خيار شعبي لعلاج حب الشباب بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضاد للميكروبات، ويساعد على منع وتخفيف ندوب حب الشباب، ويترك لك بشرة ناعمة.. اعرفي 7 علاجات منزلية تخلصك من حب الشباب من هنا.تشير الأبحاث إلى أن زيت شجرة الشاي قد يكون مفيدا في علاج أعراض الصدفية، مثل العدوى والالتهاب، مع تقوية المناعة، ويمكنك إضافة قطرتين من زيت شجرة الشاي إلى كمية صغيرة من زيت الزيتون، ثم ضعيه برفق على المنطقة المصابة عدة مرات في اليوم.. اقرئي أيضا: هذه الأطعمة تخلصك من الصدفية.في بعض الأحيان يصاب زوجك بالجروح الناتجة عن الحلاقة أو تصابين بمشكلات في أثناء قيامك بشيفينج، وفي تلك الحالة وضع قطرات من زيت شجرة الشاي يخفف من الجروح والالتهابات، وتشعرين بانتعاش فور قيامك بذلك. يجب أن يبدأ زيت شجرة الشاي في علاج المشكلات الجلدية في غضون أيام قليلة من الاستخدام المتواصل، وقد يستغرق وقتا أطول، ولكن قبل كل ذلك استشيري طبيبك أولا قبل استخدامه للقيام باختبار لهذا الزيت لكي لا يزيد من المشكلة أو يسبب مشكلات جلدية أخرى.



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