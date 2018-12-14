صفقات البرسا وعنصرية البلوز الأبرز في الصحف العالمية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - اهتمت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الجمعة بقرار إنتر ميلان بتعيين جوزيبي ماروتا مديرا تنفيذيا جديدا للنادي.. وصفقات برشلونة في الميركاتو الشتوي

اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، بالهتافات العنصرية التي أطلقتها جماهير تشيلسي خلال مباراة فريقها مع مول فيدي المجري في ختام دور المجموعات بالدوري الأوروبي، أمس الخميس، وقالت صحيفة "تليجراف" في عددها الرياضي: "عار جديد يلاحق تشيلسي.. الجماهير أطلقت هتافات معادية للسامية بعد 5 أيام فقط من الهجوم على ستيرلينج"، وأضافت: "جلين يترك رئاسة الاتحاد الإنجليزي بعد الفشل في بيع ملعب ويمبلي"، بينما عنونت صحيفة "ذا تايمز": "عار جديد يلاحق جماهير تشيلسي.. النادي يدين الهتافات العنصرية بعد حادثة ستيرلينج".

وذكرت صحيفة "الجارديان": "عار تشيلسي.. النادي يدين تصرف الجماهير بسبب هتافات معادية للسامية في أوروبا"، وأضافت: "أستون فيلا يقيل ماكدونالد من تدريب الفريق بعد شائعات التنمر ضد اللاعبين"، وأشارت صحيفة "ميرور" إلى أن لاعبي ليفربول سيحتفلون بالكريسماس مع جماهير إيفرتون. وأضافت: "بيب وتشيلويل.. السيتي

وذكرت صحيفة "الجارديان": "عار تشيلسي.. النادي يدين تصرف الجماهير بسبب هتافات معادية للسامية في أوروبا"، وأضافت: "أستون فيلا يقيل ماكدونالد من تدريب الفريق بعد شائعات التنمر ضد اللاعبين"، وأشارت صحيفة "ميرور" إلى أن لاعبي ليفربول سيحتفلون بالكريسماس مع جماهير إيفرتون. وأضافت: "بيب وتشيلويل.. السيتي يستعد لتقديم أول عروضه لظهير ليستر مقابل 50 ميلون إسترليني"، وتابعت: "عار تشيلسي الجديد.. بعد 5 أيام فقط من حادثة ستيرلينج.. ملاك النادي يصفون الجماهير بقلة العقل بعد الهتافات العنصرية". وعنونت صحيفة "ديلي ستار": "ضغط سوق الانتقالات.. مورينيو خائف من عدم دعم الفريق في يناير"، وأضافت: "جماهير البلوز تكرر الهتافات العنصرية"، وواصلت: "بوكيتينو يضع ليفي في الصورة مع ريال مدريد".

الصحف الإسبانية سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على الصفقات التي يُخطط نادي برشلونة لإتمامها خلال الفترة المقبلة، وعنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو": "الأبواب مفتوحة لضم دي ليخت ودي يونج". وأضافت: "نجما أياكس ينتظران برشلونة، والفريق يناسب طريقة لعبهما"، وتابعت: "هناك اهتمام من برشلونة بضمهما معًا، ولكن ضم الثنائي سيكلف برشلونة الكثير، وهو ما يخلق النقاش داخل النادي". وقالت "سبورت": "دي يونج يقترب"، وأضافت: "الهولندي يعطي الأولوية للانتقال لبرشلونة، ويطلب من النادي تقديم عرض في يونيو المقبل، وبرشلونة يرى اللاعب أقرب، بعد ابتعاد عروض باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ". وتابعت: "دي ليخت يبتعد.. يوفنتوس يتقدم بعرض ضخم جدًا لضم المدافع الشاب"، وعلى غلاف "سوبر ديبورتي": "مهاجمون جدد"، وأضافت: "فالنسيا يريد رحيل باتشاوي وجاميرو والتعاقد مع مهاجمين جديدين". الصحف الإيطالية الصحف الإيطالية اهتمت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الجمعة، بقرار إنتر ميلان بتعيين جوزيبي ماروتا، مديرا تنفيذيا جديدا للنادي. وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "ماروتا في عالم إنتر ميلان: الآن تبدأ رحلة رابحة". وأضافت "3 أيام في الكؤوس للنسيان، أوليمبياكوس يعبر لدور الـ32 بالفوز على ميلان (3-1)، جحيم ميلان، يضيعون الفرص وينهارون: وداعًا لرابطة يوروبا ليج". وتابعت "لاتسيو، هزيمة مؤلمة.. هجمات من قبل جماهير ألمانيا". أما صحيفة "كوريري ديللو سبورت" فعنونت: "ماروتا يرسم حلم إنتر.. الهاتريك، مودريتش هو الانقلاب الكبير وكروس البديل، ثم باريلا أو كييزا مع كونتي كمدرب.. المدير التنفيذي الجديد يقدم أفكارا واضحة، وهي الرغبة في إعادة النادي للقمة". وأضافت "انهيار ميلان.. جاتوزو يخسر 3-1 ويقول وداعًا لأوروبا.. وليوناردو غاضب: ركلة الجزاء هي اختراع.. بينما لاتسيو يسقط أمام فرانكفورت 2-1". وعنونت صحيفة "توتو سبورت": "إنتر ميلان يعين مدير يوفنتوس السابق، ويريد إعادة النيراتزوري إلى قمة كرة القدم الإيطالية". وأضافت "فخر رونالدو.. غدًا واحد من أكثر الديربيات المنتظرة، ورونالدو يصاب بخيبة أمل بعد موقعة يونج بويز ويستعد للقتال مع يوفنتوس". وختمت "ركلة جزاء مخترعة وميلان يقول وداعًا لأوروبا.. خسر أمام أوليمبياكوس في أثينا بنتيجة 3-1".

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