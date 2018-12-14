انت الان تتابع حملات لملاحقة مروجي المخدرات بمحيط الجامعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إيهاب عمران ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٦ م

صورة ارشيفية

واصل قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة برئاسة مساعد أول وزير الداخلية للقطاع اللواء محمد بركات، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن بإشراف مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالوزارة، اللواء محمود أبو عمرة، جهوده فى ضبط تجار المواد المخدرة بمحيط الجامعات بكل أنحاء الجمهورية. جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها خاصةً جرائم تجارة المواد المخدرة، ومن خلال إستراتيجية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإشراف مساعد وزير الداخلية اللواء مجدى السمري، مدير الإدارة.

واستهدفت حملة أمنية مكبرة محيط الجامعات، لظبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكل أنواعها، لحماية الطلبة وضبط الأمن بمحيط الجامعات، وعقب اتخاذ كل الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد أول وزير الداخلية للقطاع اللواء علاء الدين سليم والجهات المعنية، تم ضبط العديد من القضايا "اتجار فى