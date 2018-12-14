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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - كادت محطة التليفريك أن تخلو من الزائرين. كان العامل المتململ الجالس فى كشك التذاكر ينظر فى ساعته، وينتظر مرور الدقيقة الأخيرة حتى يضغط زر التشغيل وقتما يحين موعد بدء الرحلة السياحية الجبلية التى تنقل ركاب التليفريكات الصغيرة بين قمتين جليديتين شاهقتين. أعداد السائحين تتقلص كثيراً فى ذلك الوقت من كل عام فى نهاية موسم التزلج على الجليد، ولكن من المؤكد أن مرتادى محطة التليفريك فى هذه الساعة المبكرة من النهار وصل عددهم إلى أقل معدلات الركوب على الإطلاق.

كان موسم السياحة الشتوية فى جبال الألب السويسرية على وشك الاحتضار، والتليفريكات النونو التى يتسع كل منها لأربعة ركاب ترتص شبه خاوية فى طابور طويل. التليفريك الأول به رجلان ملتحيان وسيدة منتقبة. لم أشأ الركوب معهم حتى أوفر عليهم وعلى نفسى مشاعر الحرج التى تنتاب من يجتمعون فى مكان ضيق مع من يختلف عنهم

كان موسم السياحة الشتوية فى جبال الألب السويسرية على وشك الاحتضار، والتليفريكات النونو التى يتسع كل منها لأربعة ركاب ترتص شبه خاوية فى طابور طويل. التليفريك الأول به رجلان ملتحيان وسيدة منتقبة. لم أشأ الركوب معهم حتى أوفر عليهم وعلى نفسى مشاعر الحرج التى تنتاب من يجتمعون فى مكان ضيق مع من يختلف عنهم فى الميول والمعتقدات.

التليفريك الثانى به شاب وشابة، لهما ملامح شرقية، ولم يكن يحتاج أى راكب يقترب منهما إلى رسالة أوضح من تشابك أصابعهما وهمساتهما الضاحكة ونظراتهما الرقيقة المتبادلة لكى يقرر، دونما تردد، ركوب التليفريك الثالث بمفرده حتى لا يفسد خلوتهما.

أغلق العامل باب التليفريك الثالث بعد ركوبى وحيداً، وألقى نظرة أخيرة فاحصة على الجميع ثم ضغط الزر لتتحرك القافلة الصغيرة.

فى اللحظة التى يرفع فيها التليفريك الذى يحتويك باطنه من على الأرض تشعر بأنك طائر جبلى يدمن الحرية، رفع قدميه وألقى بنفسه من قمة شاهقة ليتلقفه حضن الهواء.

تأرجح الكابينة الملحوظ لليمين واليسار، واهتزازها الخفيف لأعلى وأسفل يشعرك للوهلة الأولى بضرورة التشبث بأى شىء مخافة السقوط. أنت الآن تتحرك مثل سبت القش الصغير الذى اعتاد المراهقون فى منتصف القرن الماضى أن ينقلوا به رسائل الحب من طابق مرتفع إلى طابق أقل ارتفاعاً فى عمارتين متجاورتين.

متعة تأمل قمم الجبال، وقمم الأشجار التى ترتفع أسفل الوادى، لا تفوقها سوى متعة التنقل بجوار الجوارح الكبيرة التى تطير على مقربة منك فاردة أجنحتها، وتاركة جسدها الثقيل يشق الهواء بتأثير طاقة الحركة الكبيرة التى تمنحها قوة اندفاع يفسرها قانون نيوتن بأنها تساوى نصف الكتلة المتحركة مضروباً فى مربع سرعتها.

فى منتصف الطريق تناقصت سرعة التليفريك تدريجياً حتى توقف تماماً. تسارعت دقات قلبى فنظرت إلى التليفريكين الأماميين، وعندما تأكدت من وقوفهما عادت دقات قلبى إلى الانتظام. لست أمر بذلك الموقف المخيف وحدى. مرت لحظات قليلة قبل أن يصدر صوت نسائى هادئ يتحدث الألمانية من السماعة المثبتة بسقف التليفريك. بعدها على الفور تحدث صوت نسائى آخر بالإنجليزية، يطمئن الركاب غير السويسريين قائلاً: "عذراً، تتعرض الرحلة لعطل بسيط سيستمر لدقائق قليلة. لا يوجد داع للقلق على الإطلاق. رجاء الهدوء والتمتع بمشاهدة المناظر الطبيعية".

فى التليفريك الأول كان القلق المتفجر واضحاً من طريقة وقوف الرجلين الملتحيين، وحوارهما غير المسموع الذى يحتوى على الكثير من الإشارات والتلويحات الغاضبة. أما فى التليفريك الثانى فيبدو أنها كانت فرصة جيدة للثنائى العاشق لتطوير مهاراته فى التقبيل بين السماء والأرض. تلك المهارات المهدرة التى تمنع التقاليد الشرقية العاشقين من تطويرها فى بلادهم خارج الغرف المغلقة.

جلست فى التليفريك الثالث أراقب الرجلين الملتحيين متعجباً وهما يلصقان وجهيهما بالزجاج ويلوحان بغضب للعاشقين. كان غضبهما ينصب على الثنائى الشرقى العاشق وليس على شركة التليفريك. مرت دقيقتان لم أهتم خلالهما بمتابعة ردود أفعال الآخرين، بقدر ما استغرقت تماماً فى تأمل الجبال المحيطة بالعدسات المقربة التى كنت أحملها حتى أتى الصوت النسائى الرقيق معلناً استكمال الرحلة.

فى محطة الوصول أسرع العاشقان بالنزول وركضا بعيدا كغزالتين تهربان من أسد متربص. دون مقدمات أسرع أحد الرجلين الملتحيين ناحيتى وصرخ بألمانية من الواضح أنه لا يجيدها. لم أرد فابتعد غاضباً ولم يكن يعلم أنى لا أفهم ما يقول.

ابتسمت لعاملة المحطة الرقيقة التى قدمت لى قطعة الشيكولاتة التى رفض الرجل الملتحى الآخر أن يأخذها متأففاً. سألتها بالإنجليزية: ما الأمر؟ ردت بابتسامة يكسوها الخجل: كان يقول: عار عليك. أنت شرقى مثلنا ومثلهما. لو دفعتك أخلاقك للركوب مع الشاب والفتاة لما تعرضنا لغضب الله وتحذيره لنا بالتعطل بين السماء والأرض هكذا!

ضحكت عالياً وقلت لها: عن نفسى أرى أن الله لم يكن غاضباً بقدر ما أراد أن يمنحهما فرصة فريدة للحب. ثم تركتها حائرة، وأنا أثق تماماً أنها ربما لن تدرك أبداً ماهية ذلك الفعل الذى يرتكبه شخصان فيفهمه رجل كتحذير غاضب من الله، بينما يفهمه آخر فى نفس الوقت كفرصة للحب منحتها لهما السماء؟

قلت فى عقلى وأنا أبتعد: نعم، أنا من هناك، من الشرق البعيد، نأتى إليهم حاملين كل معانى الدنيا ونقائضها متجاورة فى عقولنا، ونقف بها فى منتصف سمائهم على متن أجنحة صنعتها عقولهم.