انت الان تتابع بسبب الميراث.. مهندس وفلاح يقتلان شقيقهما بالبحيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمود عبد الصبور ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٢ م

شهدت قرية النخلة البحرية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، حادثًا مأساويًا، حيث أقدم شقيقان على قتل شقيقهما الثالث بطعنة في الصدر إثر مشاجرة بينهم لخلافهم على الميراث، وتم نقل الجثة لمستشفى أبو حمص العام وتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهمين، وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغًا من المستشفى العام بوصول المدعو «محمود.ذ.م»، 33 سنة، فلاح، ومقيم بقرية النخلة البحرية دائرة المركز، مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالصدر وتوفى عقب وصوله.

على الفور انتقل النقيب عطية الهلالي، معاون مباحث مركز شرطة أبو حمص، وقوة أمنية لمكان الحادث، لكشف غموض الحادث، وبسؤال شقيق المتوفى «عزمي، 42 سنة»، فلاح، اتهم شقيقيه كلا من «أشرف.ذ.م.ق»، 50 سنة، مهندس زراعي، و«جميل، 28 سنة»، فلاح، بالتعدي على شقيقه المذكور بالضرب