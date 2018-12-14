انت الان تتابع الأهلي يعلن جاهزيته لـ«جيما» ومشاركة الرباعي بالمران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أكد محمد يوسف جاهزية الفريق لمواجهة «جيما».. وأوضح يوسف أن الأهلي يحترم جميع المنافسين وأنه أكد للاعبين أن مباريات دور الـ32 تعتبر مباراة من 180 دقيقة

يعقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الفريق في الثالثة والنصف عصر اليوم الجمعة؛ استعدادا لمواجهة «جيما أبا جيفار الإثيوبي» في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، ويقوم يوسف خلال المحاضرة بمراجعة خطة اللعب وتحديد المهام المطلوبة من كل لاعب خلال المباراة قبل الإعلان عن التشكيل الخاص باللقاء، علمًا بأن الفريق دخل معسكرا مغلقا مساء الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة الفريق الإثيوبي المقرر لها السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق يسعى لتحقيق ضربة بداية قوية في مشواره بالنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الفريق بأكمله وضع أمام عينيه هدفا واحدا وهو التتويج باللقب وإسعاد الجماهير، وأوضح أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين عن ضرورة الظهور بشكل مميز أمام

وقال سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق يسعى لتحقيق ضربة بداية قوية في مشواره بالنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الفريق بأكمله وضع أمام عينيه هدفا واحدا وهو التتويج باللقب وإسعاد الجماهير، وأوضح أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين عن ضرورة الظهور بشكل مميز أمام «جيما»، مشيرا إلى أن اللاعبين لديهم تركيز كبير وحماس شديد لتحقيق الفوز.

وأضاف «عبد الحفيظ» أن الفريق يخوض المباراة في ظروف صعبة تتمثل في قائمة اضطرارية؛ بسبب الإصابات والغيابات، مشددا على أن هناك ثقة كبيرة في المجموعة الموجودة بالقائمة وقدرتها على تعويض الغيابات، ويكون الفريق موفقا في المباراة التي تمثل أهمية كبيرة قبل لقاء العودة بين الفريقين خلال الأيام المقبلة.

كما أكد محمد يوسف، جاهزية الفريق لمواجهة «جيما»، وأوضح يوسف أن الأهلي يحترم جميع المنافسين، وأنه أكد للاعبين أن مباريات دور الـ32 تعتبر مباراة من 180 دقيقة، ولا يمكن حسم نتيجتها إلا مع صافرة نهاية مباراة العودة، مشددا على أنه طلب من اللاعبين ضرورة تقديم أقصى ما لديهم في مباراة الذهاب التي تقام اليوم بعد دراسة المنافس بشكل جيد، خاصة أنه مميز في الناحية البدنية.

وأشار يوسف إلى أن النتائج التي حققها الفريق مؤخرا في مباريات الدوري تمنح دوافع إيجابية، رغم الظروف التي يعاني منها الفريق والممثلة في كم كبير من الإصابات؛ مما أجبر الجهاز الفني على ضم 16 لاعبًا فقط بقائمة المباراة.

وأضاف يوسف أن قدر الفريق أن يشارك في عدد كبير من المباريات في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يسبب إجهادا كبيرا وإصابات عديدة، إلا أنه شدد على ثقته في قدرة اللاعبين على تحمل هذه الظروف والعودة إلى المسار الطبيعي والمنافسة على اللقب الإفريقي من جديد.

وفي سياق آخر، شارك أحمد فتحي، لاعب الفريق، في المران الذي أقيم صباح اليوم الجمعة، على ملعب التتش لمجموعة اللاعبين الغائبين عن مواجهة «جيما»، وشارك فتحي في المران البدني وتدريبات الكرة؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران عقب انتهاء مباراة «جيما» وتجهيزه للمرحلة المقبلة، وذلك بعد أن اشتكى فتحي من آلام في العضلة الأمامية أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي والمباريات الرسمية خلال الفترة الأخيرة.

كما شارك علي معلول ووليد أزارو وصالح جمعة، مع مجموعة اللاعبين الغائبين عن مواجهة «جيما»، واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة لتجهيز جميع اللاعبين، وشارك معلول وأزارو وجمعة في المران، وذلك ضمن برنامج تجهيزهم للمشاركة في المران الجماعي.

من جانبه واصل محمد الشناوي، حارس الفريق، أداء برنامجه التأهيلي؛ استعدادا للعودة إلي المشاركة في المران الجماعي، وأدى جلسة في الجيم ثم استكمل تدريباته التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي العلاج الطبيعي، واشتكى الشناوي من إصابة في العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج تأهيلي؛ تمهيدا للعودة بعدما حرمته الإصابة من المشاركة في مباريات الفريق.

فيما يبدأ محمد نجيب، مدافع الفريق، غدا مرحلة جديدة من برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي الذي يخضع له للعلاج من الإصابة، ويبدأ اللاعب مرحلة الجري حول الملعب مع الخضوع لاختبارات مستمرة؛ للتأكد من تحسن حالته وعدم وجود أية مضاعفات تعرقل استمراره في برنامج التأهيل؛ للعودة إلى التدريبات الجماعية من جديد، علمًا بأنه غاب عن التدريبات الجماعية منذ فترة؛ بسبب إجراء جراحة في غضروف الركبة.