تبلغت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ من النائب الاستئنافي في ​البقاع​ القاضي منيف بركات، دفعة جديدة من الادعاءات في وجه المؤسسات الصناعية في قضاء بعلبك التي ثبت تسببها ب​تلوث نهر الليطاني​ بناء على الكشف الجاري بموجب اخبار المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

شكرا لقرائتكم خبر عن إدعاءات جديدة في وجه مؤسسات صناعية بناء على إخبار مصلحة الليطاني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .