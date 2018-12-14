الخطيب: الآمال معقودة على مبادرة الرئيس عون بتشكيل الحكومة

أكد وزير ​البيئة​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​طارق الخطيب​، خلال مشاركته في غرس شجرة صنوبر في عندقيت، أن "كل الآمال معقودة على مبادرة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في موضوع ​تشكيل الحكومة​"، آملا "من كل القوى المعنية بتشكيل الحكومة التجاوب مع رغبة الرئيس عون، حيث نتوصل الى حكومة وفاق وطني تنهض بالبلد ونسعى كلنا لاعادة بناء الدولة".

ونوه الخطيب "بهذه الخطوة الرائدة لبلدية ​عندقت​ ورئيسها ​عمر مسعود​"، مشيراً إلى أن "تقدم البلدية على تأهيل ​كسارة​ مقلع مهجور يشوه الطبيعة والبيئة وتحويلها الى ​حديقة​ فهو عمل رائع"، متمنيا "على كل البلديات ان تحذي حذو بلدية عندقت، بحيث نجمل بيئتنا ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية التي هي مصدر غنانا".