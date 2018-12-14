قيادة الجيش أعلنت مراسم تشييع المجند الشهيد رؤوف حسن يزبك

أعلنت ​قيادة الجيش​ – ​مديرية التوجيه​ عن مراسم تشييع المجند الشهيد رؤوف حسن يزبك، وفقاً للآتي:ينقل الجثمان بتاريخ 15/12/2018 الساعة 8.00 من ​مستشفى دار الأمل​ الجامعي إلى ​بلدة نحلة​ - ​بعلبك​، حيث يقام المأتم الساعة 11.00 في حسينية البلدة المذكورة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في حسينية بلدة نحلة - بعلبك.

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