علامة: للمضي في حكومة تواكب حاجات الشباب في ظل تدهور الوضع الاقتصادي

اعتبر النائب ​فادي علامة​، خلال رعايته لقاء شبابيا في كلية الصحة في الجامعة اللبنانية، بدعوة من مكتب ​الشباب​ والرياضة لحركة "أمل" في ​الجنوب​، أن "الشباب كعنوان يشكلون مستقبل وطننا وأمله وربيعه الذي لا يموت"، ولفت الى "إننا، وفي خضم الأزمات السياسية والاقتصادية الصعبة، وفي ظل جو من الغموض او أقله غياب الرؤية الواضحة لما قد تؤول اليه التطورات عند الحدود مع فلسطين المحتلة، ما زلنا نلمس ترددا مستهجنا وغيابا للجدية والحزم لدى المعنيين بتأليف ​الحكومة​ التي لطالما أردناها في كتلة "التحرير والتنمية" حكومة وحدة وطنية عمادها مختلف القوى والاحزاب والكتل لتواجه ​التهديدات الاسرائيلية​ المتكررة و​الارهاب​ الخافت تحت الرماد ولتنطلق في تنفيذ الخطوات المتعلقة بمؤتمر "سيدر" الذي تأخرنا عنه بما يكفي، ونحن في أمس الحاجة الى الايجابيات جراء المضي في تنفيذ خطواته عمليا".