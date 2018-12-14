وزير الداخلية الفرنسي: تبنّي "داعش" لهجوم ستراسبورغ انتهازي تماما

أكد وزير الداخلية الفرنسي ​كريستوف كاستانير​ أن "تبني تنظيم "داعش" لاعتداء السوق الميلادية في ​ستراسبورغ​ والذي أسفر عن ثلاثة قتلى و13 جريحاً انتهازي تماماً".

ولفت كاستانير إلى أنه "لن يغير تبني "داعش" الانتهازي أي شيء، كان هناك رجل هنا غذّى الشرّ داخله".

وكانت وكالة "أعماق" التابعة لـ "داعش" قد أكدت أن شريف شكات منفذ الاعتداء كان أحد "جنود ​الدولة الإسلامية​"، وذلك بعيد مقتله في تبادل لاطلاق النار مع ​الشرطة الفرنسية​.