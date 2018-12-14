كوهين: ترامب كان يعلم أن دفع أموال لمرأتين انتهاك للقانون

أكد المحامي السابق للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مايكل كوهين، في حديث لقناة ABC، أن"ترامب طلب دفع أموال لمرأتين خلال الحملة الانتخابية في 2016، وكان يعلم أن ذلك انتهاك للقانون".

ولفت كوهين لتلفزيون "إلى أن "ترامب أمرني بدفع الأموال، أمرني بالمضي في هذا الأمر".

واعتبر كوهين أن "الشخص الذي يجلس اليوم في المكتب البيضاوي لم بكن الرجل ذاته الذي كنت أعمل معه في برج ترامب".

وكان ترامب قد نفى أنه طلب من كوهين انتهاك القانون.

وقضت ​محكمة​ بسجن مايكل كوهين لمدة 3 أعوام، بعد إدانته بجرائم مالية وترتيب دفع مبالغ لشراء سكوت امرأتين زعمتا أن ترامب أقام ​علاقات جنسية​ معهما وذلك قبل ​انتخابات​ الرئاسة عام 2016.