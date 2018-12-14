بوغدانوف: ناقشنا مع الأسد الوضع السياسي وتنفيذ الاتفاقيات السابقة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في حديث صحفي، أنه " خلال لقائنا بالأمس مع الرئيس السوري بشار الأسد ناقشنا تفصيليا كل الشؤون السياسية وتنفيذ الاتفاقيات السابقة في إطار أستانا وسوتشي على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 والتفاهمات ومبادئ الشرعية الدولية المتعلقة باحترام سيادة البلد ووحدة الأراضي السورية وسلامتها، ونتفق مع أصدقائنا السوريين حول هذه المبادئ".
ولفت إلى أن "روسيا على تواصل مع الأطراف الكردية في سوريا وخارج سوريا"، مشيرا إلى "وجود تعددية بالآراء داخل الصفوف الكردية".
وأوضح "أننا على صلة مع جميع الأطراف، بما فيها الأكراد في سوريا وغير سوريا".
واعتبر أنه "حتى داخل الصفوف الكردية هناك أكثر من رأي وهناك تعددية للآراء.. الأمر الذي يؤدي إلى شلل في المواقف".
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