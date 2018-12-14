بوغدانوف: ناقشنا مع الأسد الوضع السياسي وتنفيذ الاتفاقيات السابقة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​، في حديث صحفي، أنه " خلال لقائنا بالأمس مع الرئيس السوري ​بشار الأسد​ ناقشنا تفصيليا كل الشؤون السياسية وتنفيذ الاتفاقيات السابقة في إطار ​أستانا​ وسوتشي على أساس قرار ​مجلس الأمن​ رقم 2254 والتفاهمات ومبادئ الشرعية الدولية المتعلقة باحترام سيادة البلد ووحدة ​الأراضي السورية​ وسلامتها، ونتفق مع أصدقائنا السوريين حول هذه المبادئ".

ولفت إلى أن "​روسيا​ على تواصل مع الأطراف الكردية في ​سوريا​ وخارج سوريا"، مشيرا إلى "وجود تعددية بالآراء داخل الصفوف الكردية​​​".

وأوضح "أننا على صلة مع جميع الأطراف، بما فيها ​الأكراد​ في سوريا وغير سوريا".

واعتبر أنه "حتى داخل الصفوف الكردية هناك أكثر من رأي وهناك تعددية للآراء.. الأمر الذي يؤدي إلى شلل في المواقف".