محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال المصري:
قال مصطفى سليمان مدير عام قطاع الإدارة المالية في بنك مصر إيران، لمصراوي، إن الاستثمار في أدوات الدين شهد تراجعا بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، بسبب انخفاض طروحات وزارة المالية لأدوات الدين.
وأشار سليمان، في تصريحات خاصة إلى أن استثمارات البنك في أذون وسندات الخزانة سجلت 7 مليارات جنيه حتى نهاية نوفمبر الماضي، تنقسم إلى 5 مليارات جنيه في أذون الخزانة وملياري جنيه في سندات الخزانة.
وتستحوذ استثمارات البنك في أذون وسندات الخزانة على نسبة 30% من إجمالي ميزانية البنك التي تتراوح بين 24 إلى 25 مليار جنيه حتى نهاية الشهر الماضي، وفقا لما قاله سليمان.
شكرا لقرائتكم خبر عن 10 % تراجعًا باستثمارات بنك مصر إيران في أذون وسندات الخزانة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .