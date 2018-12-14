مقتل جندي لبناني وإصابة 4 آخرين جراء إطلاق نار شرقي البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ):
لقى جندي لبناني حتفه متأثراً بجروحه بعد إصابته بطلق ناري جراء تعرض دورية للجيش لإطلاق نار مساء أمس الخميس في حي الشراونة في مدينة بعلبك شرق لبنان، وأصيب أربعة عسكريين آخرين.
ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية عنب بيان لقيادة الجيش الصادر اليوم الجمعة قوله إنه "أثناء مرور دورية تابعة للجيش في محيط حي الشراونة – بعلبك، تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين، حيث تزامن ذلك مع تعرض مركز تابع للجيش في حي الشراونة ومركز المطربة في بلدة القصر - الهرمل لإطلاق نار مماثل، فردّ الجيش على مصادر النيران".
وتم تعزيز قوى الجيش في المنطقة للسيطرة على الوضع، وفقا للبيان، وتجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.
ونعت قيادة الجيش مديرية التوجيه، في بيان اليوم الجمعة المجند.
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