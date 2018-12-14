وفد رجال أعمال مصري يزور أوغندا الربع الأول من 2019 لتعزيز التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الجمعة، إن الوزير عمرو نصار ، اتفق مع إميليا بيمبادي وزيرة الصناعة والتجارة الأوغندية على إيفاد وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين إلى أوغندا خلال الربع الأول من العام المقبل للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة بالسوق الأوغندي.

وقال نصار، إن أوغندا تأتي على رأس الأسواق الأفريقية التي تسعى مصر للنفاذ إليها، مشيراً إلى أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية ستسهم بشكل كبير في تعزيز التجارة البينية بين مصر وأوغندا خلال المرحلة المقبلة.

وعقد نصار، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين المشاركين بمعرض التجارة الأفريقي الأول للتجارة البينية، الذي انتهت أعماله أمس الخميس، وبينها إميليا بيمبادي وزيرة الصناعة والتجارة الأوغندية.

وأضاف الوزير خلال اللقاء، أن هناك فرصًا مميزة للتعاون مع أوغنذا خاصة في مجالات التصنيع الزراعي، والمحاصيل الزراعية، والمزارع السمكية والبترول والغاز والعقارات والبنية التحتية والسياحة، مشيراً إلى الوزارة تتطلع إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والعام بالبلدين في مختلف المجالات لخلق مزيد من فرص التعاون.

وبحسب البيان، قالت إميليا بيمبادى وزير الصناعة والتجارة في أوغندا، إن بلادها تتطلع لتعزيز أطر الشراكة الاقتصادية مع مصر باعتبارها إحدى أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الوفد المصري الذي سيزور أوغندا سيسهم بصورة كبيرة في عقد صفقات وشراكات كبرى بين رجال الأعمال والقطاع الخاص بالبلدين.

وأضافت بيمبادي، أن أوغندا تتمتع بثروة معدنية كبيرة أهمها الذهب والنحاس يمكن لمصر الاستفادة منها في دعم صناعاتها القائمة على المعادن، وإمكانية ربط رجال الأعمال المصريين بالجمعيات والاتحاد الخاصة بالمستثمرين الأوغنديين وكذا هيئة الاستثمار الأوغندية لمعرفة القطاعات والملفات ذات الاهتمام المشترك بين مجتمعي الاعمال بالبلدين.

كما التقى الوزير، ليليا هاشم نعاس، المدير الإقليمي لمكتب شمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة، ووفد مركز سياسات التجارة فى أفريقيا برئاسة ديفيد لوك، منسق المركز.

وأشار الوزير إلى أن شهر يناير المقبل سيشهد إطلاق مبادرة للتحول الرقمي في القطاعات الانتاجية والتصديرية التي ستعنى بدراسة الفجوات الانتاجية في الصناعة المصرية ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها حيث تعد مصر أول دولة أفريقية تتبنى مثل هذه المبادرة باعتبارها من الدول ذات الريادة في القطاعات التجارية والتصنيعية.

وأشار نصار إلى أن مصر تتطلع للتعاون في إطار هذه المبادرة مع الدول الأفريقية بعد التصديق الكامل على اتفاقية التجارة الحرة الافريقية القارية وتوسيع نطاق المبادرة لتتطرق لموضوعات أخرى تتضمن التحول الاقتصادي وريادة الأعمال والقضايا الاقتصادية المتعلقة بالشباب والمرأة، فضلاً عن تحول عدد من الدول الافريقية من دول منخفضة الدخل إلى دول متوسطة الدخل.

وأضاف الوزير أن مصر تسعى إلى نقل خبراتها الصناعية الى الدول الافريقية في اطار الشراكة بين مصر ودول القارة.، بحسب البيان.

وقالت المدير الإقليمي لمكتب شمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة ان نجاح مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي العام المقبل في التوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز النفاذ سيعكس الدور القيادي لمصر في القارة الأفريقية، وفقًا لبيان الوزارة.