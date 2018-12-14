روسيا: أمريكا أجبرت ناشطة روسية على الاعتراف بجريمة لم ترتكبها

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة أجبرت الروسية ماريا بوتينا، الناشطة في مجال الدفاع عن الحق في حمل سلاح، على صفقة إقرار بالذنب في جريمة "على الأرجح" لم ترتكبها.

وأقرت بوتينا، وهي مواطنة روسية على صلة بالاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة، بالذنب أمام محكمة اتحادية أمريكية، وقالت إنها كانت عميلا أجنبيا سريا.

وجرى اتهام بوتينا بإقامة علاقات في الولايات المتحدة لصالح موسكو، وهي تقبع الان في السجن منذ القبض عليها في تموز/يوليو.

وقال وزير الخارجية الروسي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية (تاس) إن روسيا ستبذل ما بوسعها حتى تتمكن بوتينا من "العودة لوطنها في أسرع وقت ممكن".

وأضاف لافروف في باكو، عاصمة أذربيجان، إن صفقة الأقرار بالذنب كان الهدف منها "كسر إرادتها وإجبارها على الاعتراف بشيء لما تقترفه، على الأرجح".

وتابع لافروف أن بوتينا ربما وافقت الصفقة من أجل إيجاد فرصة العودة للوطن.

وقال المتحدث باسم الكرملن، دميتري بيسكوف، في تصريحات منفصلة إن الاتهامات ضد بوتينا "لا أساس لها على الاطلاق، وباطلة".