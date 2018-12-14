ويسترن يونيون تعمل مع تيرا باي لتوسيع خيارات تحويل المدفوعات إلى...

دنفر -الجمعة 14 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): تعلن "ويسترن يونيون" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: WU)، وهي شركة رائدة في مجال نقل الأموال عبر الحدود وبين العملات، عن عقد تحالف مع "تيرا باي" لتمكين تحويل المدفوعات عبر المحفظات الجوالة والحسابات المصرفيّة. ويتوسّع هذا التحالف أكثر من خلال شبكة "ويسترن يونيون" لتحويل المدفوعات من أجل إرسال التحويلات مباشرةً إلى المحفظات الجوالة الخاصّة بالعملاء في أوروبا، وأفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينيّة.

وتقوم شبكة المدفوعات المنخفضة القيمة من "تيرا باي" بوصل الأدوات الماليّة على الصعيد الدولي. ويتيح محرّك قابليّة التشغيل البيني للشركة للعملاء إرسال واستلام التعاملات عبر أدوات ومنصّات مختلفة للمدفوعات – ما يتيح محفظات الجوال في الأسواق الدوليّة والإقليميّة والمحليّة.

وقالت سوبيا رحمان، الرئيس العالمي لشبكة تحويل المدفوعات إلى الحسابات المصرفيّة، في هذا السياق: "يشكّل الانضمام إلى ’تيرا باي‘ فرصة رائعة لزيادة التنويع وتوسيع خيارات المدفوعات خاصّتنا حول العالم، من خلال توصيل التحويلات الماليّة إلى المحفظات الجوالة. وسيتيح توسيع شبكتنا إلى مستخدمي ’تيرا باي‘ قناة ملائمة وممكننة يبحث عنها العملاء".

ومن جهته، صرّح أمبار سور، المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة "تيرا باي"، قائلاً: "إنّنا متحمّسون بشأن هذا التحالف الجديد مع ’ويسترن يونيون‘. وسيؤدي توحيد قوانا دوراً محوريّاً في توسيع شبكة ’تيرا باي‘ إلى أسواق جديدة ومساعدة العمال المهاجرين على إرسال الأموال إلى بلدهم من خلال محفظة جوالة أو حساب مصرفي، من خلال خدمة موثوقة وملائمة".

وتجدر الإشارة إلى أنّ الشبكة العالميّة من "ويسترن يونيون" لتحويل المدفوعات إلى الحسابات المصرفيّة متّصلة بالمصارف المحليّة، والمحولات الوطنيّة لتسوية المدفوعات، ومجهزي المدفوعات من الطرف الثالث، والمحفظات الجوالة، والبطاقات مسبقة الدفع، واتّصالات أخرى بالبطاقات.

لمحة عن منصة "ويسترن يونيون" العابرة للحدود

تسمح منصة "ويسترن يونيون" العابرة للحدود وبين العملات – والتي تتضمن بصمة رقمية قوية وبنية تحتية للدفع والخزانة والامتثال وشبكة عالمية واسعة تضم أكثر من نصف مليون موقع، والمليارات من حسابات العملاء والمحفظات الجوالة – بوضع المعيار لحركة تحويل الأموال بين الدول. وبفضل عملياتها القائمة في أكثر من 200 دولة وإقليم، قامت منصة "ويسترن يونيون" بمعالجة 32 عملية في المتوسط في كل ثانية، وتحويل 300 مليار دولار أمريكي سنوياً بواسطة 130 عملة في عام 2017.

ومن خلال ربط عوالم الأموال الرقمية والمادية، تسهم كل من مجموعة التقنيات من "ويسترن يونيون"، وواجهات برمجة التطبيقات ("إيه بيه آي")، ومحركات تحويل النقد الأجنبي، وشبكة الوكلاء، وإمكانيات مكافحة تبييض الأموال والكشف عن عمليات الاحتيال، في جعل الشركة إحدى أهم وسائل تحويل الأموال الرقمية والمادية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. تقدم الشركة معاملات رقمية في أكثر من 50 دولة وإقليم. ويتمّ إجراء ما يقارب 70 في المائة من معاملات "ويسترن يونيون" الرقمية على الصعيد العالمي حاليًا على أجهزة الجوال.

لمحة عن شركة "ويسترن يونيون"

تعدّ "ويسترن يونيون" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: WU) شركة عالمية رائدة في مجال تحويل الأموال عبر الحدود وبين العملات. وتربط المنصة متعددة القنوات التي نملكها العالمين الرقمي والمادي وتتيح للمستهلكين والشركات إرسال الأموال واستلامها وتسديد الدفعات بطرق تتميز بالسرعة والسهولة والموثوقية. وبدءاً من 30 سبتمبر 2018، أصبحت شبكتنا تضمّ أكثر من 550 ألف موقع للعملاء القطاعيّين الذين يقدمون خدمات علامات "ويسترن يونيون" أو "فيجو" أو "أورلاندي فالوتا" في أكثر من 200 بلد ونطاق، مع قدرة إرسال الأموال إلى مليارات الحسابات. وبالإضافة إلى ذلك، تتوافر قناة "ويسترن يونيون دوت كوم" westernunion.com، وهي القناة الأسرع نموّاً في عام 2017 في أكثر من 50 بلد ونطاق لتحويل الأموال حول العالم. وقمنا في عام 2017 بتحويل أكثر من 300 مليار دولار أمريكي في حوالي 130 عملة، ونعالج 32 معاملة كلّ ثانية عبر جميع خدماتنا. من خلال انتشارنا العالمي، تعزز "ويسترن يونيون" عمليات نقل الأموال، وتربط العائلة والأصدقاء والشركات لتمكين الإدماج المالي ودعم النمو الاقتصادي. للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.westernunion.com.

لمحة عن "تيرا باي"

"تيرا باي" هي أوّل محوّلة في العالم للمدفوعات الجوالة – خدمة لتجهيز وتسوية وتسوية المعاملات المباشرة بين الشركات "بي 2 بي" للمحفظات الجوالة. وتشكّل تقنيّتها الأفضل ضمن فئتها كمحرّك لقابليّة التشغيل البيني يتيح لعملاء شركائنا إرسال واستلام المعاملات بالوقت الفعلي عبر أدوات ومنصات ومناطق مختلفة للدفع.

وإنّنا نؤمن بقدرة الجوال على تحويل الإدماج المالي، ونبني أنظمة المدفوعات الرقميّة لتحقيق رؤيتنا بأن نتمكّن من إرسال الأموال إلى أيّ جوال.

تُعدّ "تيرا باي" شركة متخصصة في الأعمال التجارية المباشرة بين الشركات "بي 2 بي" تحتضنها شركة "ماهيندرا كومفيفا" الرائدة عالميّاً في تأمين حلول ماليّة جوالة والتي تشكّل بنفسها جزءاً من مجموعة "ماهيندرا" التي تبلغ قيمتها 18 مليار دولار أمريكي. إنّ شركة "تيرا باي" مسجلة ومنظمة في الكثير من السلطات القضائيّة. في المملكة المتحدة، تخضع للرقابة من قبل هيئة السلوك المالي ("إف سي إيه").

"دبليو يو- جي"

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