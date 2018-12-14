الان تتابع “قرقاش” يؤكد مواصلة دعم العملية السياسية والإنسانية وإعادة الإعمار في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، إنه بعد يوم واحد من جلب السويد الأمل لليمن، تعتبر خطوة أولى ومهمة نحو تحقيق نتيجة سياسية.

وأكد مواصلة دعم العملية السياسية والإنسانية وكذلك خطط إعادة الإعمار في اليمن، لافتًا إلى أن الطريق لا يزال وعرًا، لكن التقدم الكبير الذي سيحقق سيجعل السلام ممكنًا.

وأوضح أن قيادة الأمم المتحدة للعملية اليمنية ضرورية لاجتياز الطموحات المتعارضة، مشيرًا إلى أن الحجة الأساسية للتحالف هي أن الضغط العسكري سيحقق نتائج سياسية.